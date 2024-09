Copa do Brasil - A CBF desmembrou na noite deste sábado os duelos das semifinais da competição. Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético-MG são os times que brigam pelo título do torneio mata-mata. As partidas de ida das semifinais irão ocorrer na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Já os jogos de volta estão confirmados para os dias 19 e 20 de outubro. Série B - Resultados da 29ª rodada: Ceará 1x0 Brusque, Coritiba 0x0 Goiás, Paysandu 1x0 Ituano,Vila Nova-GO 1x1 Botafogo-SP, Santos 1x0 Operário-PR e CRB 2x1 América-MG. Hoje, às 21h, jogamNovorizontino x Ponte Preta e, às 21h30min, Guarani x Avaí. Série C - Pela 5ª rodada do quadrangular final, o Ypiranga venceu o Athletic-MG por 2 a 1, neste sábado. Na próxima e derradeira rodada, o Canarinho precisa vencer a Ferroviária-SP, fora de casa, para ter chance de garantir uma vaga na Série B do próximo ano. Série D - Com uma vitória por 3 a 1 diante do Anápolis-GO, neste domingo, na Arena de Pernambuco, o Retrô reverteu a derrota por 2 a 1 na ida da final e ficou com o título da Série D. A conquista é a primeira da história do clube fundado em 2016 e que se profissionalizou em 2019. Futsal - Maior vencedor da Copa do Mundo, com cinco títulos, a seleção brasileira deu mais um passo em busca do hexa ao derrotar o Marrocos por 3 a 1, neste domingo, em Bucara, no Usbequistão, com gols de Marcel, artilheiro do Mundial, Leandro Lino e Diego. O próximo adversário do time brasileiro vai ser a Ucrânia, na quarta-feira, às 12h. MotoGP - Jorge Martín superou o erro cometido na sprint, quando caiu na primeira volta, ao vencer, neste domingo, a etapa da Indonésia. O espanhol largou bem e sustentou a primeira posição até a bandeirada final, em uma corrida caótica, com nove abandonos. Pedro Acosta e Francesco Bagnaia completaram o pódio. Tênis - Após estrear com vitória no WTA 1000 de Pequim, Bia Haddad voltou à quadra na madrugada deste domingo para fazer a sua primeira partida nas duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, ela confirmou o bom momento e derrotou as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), em 1h24min de partida.