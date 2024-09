Com três novidades, Dorival Júnior convoca jogadores para próximas partidas das Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (27) a convocação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 10 de outubro no Nacional de Santiago, e diante do Peru, cinco dias depois no Mané Garrincha, em Brasília.

As três grandes novidades da lista são o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e os laterais Abner, do Lyon (França), e Vanderson, do Monaco (França).

O Brasil não vive um bom momento nas Eliminatórias. Quinto colocado entre as dez seleções, somou apenas dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. Em seu último compromisso pela competição, a seleção brasileira foi superada por 1 a 0 pelo Paraguai.

Apesar da fase negativa, o técnico Dorival Júnior afirmou, em entrevista coletiva, que a chave para voltar aos caminhos da vitória é o equilíbrio: "o que espero é encontrar um equilíbrio rapidamente e, com isso, a vinda de resultados importantes. Para que encontremos isso, dependemos de trabalho, dedicação e dia a dia, que não teremos na seleção e sabemos disso. Estamos buscando por outros meios, precisamos melhorar e estamos buscando alternativas e possibilidades, sejam técnicas, táticas, mudanças de nomes e no processo de construção da equipe".

Confira os jogadores convocados:



• Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City).

• Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Lyon).

• Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).

• Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid).

• Atacantes: Endrick (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Luiz Henrique (Botafogo), Igor Jesus (Botafogo), Savinho (Manchester City), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Gabriel Martinelli (Arsenal).