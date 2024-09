Série B - Dando sequencia a 29ª rodada, nesta sexta-feira, tem Ceará x Brusque, às 19h, além de Coritiba x Goiás e Paysandu x Ituano, às 21h. No sábado, jogam: Vila Nova x Botafogo-SP, às 17h; Santos x Operário. No domingo: CRB x América-MG, às 16h; Mirassol x Sport, às 18h30min. Série C - Pela 5ª rodada do quadrangular, o Ypiranga recebe o Athletic às 20h deste sábado. Série D - Pelo jogo de volta da grande final, o Remo recebe o Anápolis às 16h de domingo, precisando reverter o placar de 2 a 1 construído na ida. Seleção brasileira - O Brasil se prepara para enfrentar Chile e Peru, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o técnico Dorival Júnior irá anunciar nesta sexta-feira, às 11h30min, a lista com o nome dos 23 jogadores convocados. Futsal - Brasil e Marrocos se enfrentarão neste domingo, às 9h30min, pelas quartas de final da Copa do Mundo, assim como ocorreu na última edição, em 2021. Nesta quinta-feira, o país norte-africano conquistou a vaga ao derrotar o Irã por 4 a 3, no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão. Justiça - Na Espanha, o torcedor que agrediu racialmente o brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid, e o nigeriano Samuel Chukwueze, do Villareal, em dois jogos no estádio do Mallorca no ano passado foi considerado culpado e recebeu uma sentença de prisão suspensa, informou o clube merengue nesta quinta-feira. O agressor, que não teve o nome divulgado no comunicado do clube da La Liga, teve sua sentença de 12 meses suspensa depois de pedir desculpas em uma carta a Vinícius e fazer um treinamento contra a discriminação. Ele também foi proibido de entrar em estádios por três anos. Bolsa Pódio - O Ministério do Esporte recuou e anunciou que irá pagar todas as parcelas do benefício, mesmo depois do fim dos jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. A pasta comandada por André Fufuca (PP-MA) mudou o posicionamento em nota divulgada e decidiu desembolsar o valor integral do contrato a todos os 273 atletas. O Bolsa Pódio é a categoria mais alta do Bolsa Atleta, destinada àqueles que estão entre os 20 melhores em ranking mundial na sua modalidade. Este recorte do programa paga entre R$ 5.500 e R$ 16,6 mil mensais.