Inter empata em 2 a 2 com o Bragantino e fica fora do G-6 no Brasileirão

Caiu a sequência de vitórias da equipe de Roger Machado. Entre idas e vindas, o Inter apenas empatou em 2 a 2 com o pressionado Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sonhando com uma vaga na Libertadores, o Colorado deixou escapar a oportunidade de ingressar no G-6. Com o tropeço, se mantém em 8º na tabela, com os mesmos 42 pontos de Cruzeiro e Bahia, que estão na frente por conta do número de vitórias.

Sem surpresas em relação à escalação que bateu o São Paulo no final de semana — Rogel entrou no lugar do lesionado Mercado e Gabriel Carvalho voltou de suspensão entre os titulares —, o técnico Roger Machado manteve a identidade da equipe. No geral, seu time foi melhor, mas pecou na definição e foi vazado duas vezes, dando brecha para a zebra.

Mesmo com a escalação mantida, Roger ganhou mais uma dor de cabeça logo cedo. Rogel sentiu a posterior da coxa e precisou ser substituído por Igor Gomes, aos 22 minutos. A situação preocupa para as próximas partidas, já que Mercado está fora da temporada e Clayton Sampaio se torna a única opção no banco de reservas.

Os gaúchos apostaram na intensidade desde o apito inicial. Em menos de dez minutos, duas chegadas: Borré tentou colocado na entrada da área e parou em Cleiton. Depois, Wesley bateu rasteiro no canto, e o goleiro pegou de novo.

O problema é que a persistência compensa. Depois de fazer duas belas defesas, o arqueiro adversário ficou batido em um cabeceio de almanaque do colombiano Borré. O atacante recebeu um cruzamento perfeito de Bernabei pela esquerda e sequer saiu do chão para testar no canto e abrir o placar em solo paulista, aos 12 minutos.

O gol não intimidou os mandantes, que ainda sofreram com a pressão imposta na sequência, mas resistiram na defesa. Já na reta final do primeiro tempo, a resposta foi precisa e o empate pintou no marcador aos 42. Sasha fez o pivô de cabeça na meia-lua e John John recebeu com espaço, cortou para a perna direita e bateu alto e no meio, batendo o goleiro Rochet, que previu o chute no canto.

Na volta do intervalo, o Colorado chegou logo aos três minutos. Em uma bela trama pela direita com Gabriel Carvalho, o atacante Wesley saiu na cara do gol e bateu de primeira, mas parou em Cleiton, bem posicionado para fazer a defesa.

Na sequência, o jovem que assistiu Wesley também pifou Borré, que completou para o fundo da rede, mas teve o gol anulado por um empate milimétrico.

Aos 13, foi a vez de Alan Patrick, que bateu de três dedos no canto, na altura da meia-lua, e também parou no arqueiro oponente. Dois minutos depois, Borré fez o mesmo lance — só mudou a batida, de peito do pé —, com o mesmo desfecho.

Depois de tanto pressionar, os visitantes baixaram o ritmo e quase sofreram a virada aos 26. O atacante Vitinho perdeu um gol inacreditável ao aparecer livre na segunda trave e, sem goleiro, cabecear para fora.

Mas quem se escapa da primeira, não se escapa da segunda. Depois de uma bela jogada do Massa Bruta, Vitinho se redimiu com um chute cruzado e venenoso, que contou com desvio de Bernabei, para marcar o segundo e consagrar a virada aos 29

Só que em menos de um minuto, brilhou a estrela de Roger e ainda mais a de Valencia. O equatoriano entrou em campo depois do gol e no seu primeiro toque na bola aproveitou a sobra de um rebuliço na grande área para voltar a marcar depois de onze jogos pelo clube. Aos 42, Alan Patrick tirou o coelho da cartola e achou um belo passe para Gustavo Prado na direita. O jovem bateu de chapa e perdeu por pouco.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 51 minutos. O Inter volta foco para o Vitória, neste domingo, às 18h30min, pela 28ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.

Bragantino (2): Cleiton, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Luan Candido e Matheus Fernandes; Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Arthur Sousa) e Lincoln (Jadsom Silva); Mosqueira (Mendonça), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Igor Gomes), Vitão e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Wanderson), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rodrigo Jos Pereira de Lima (PE).