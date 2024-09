Neymar deve voltar a defender o Al-Hilal só em 2025, afirma Jorge Jesus

Lesionado desde 2023, Neymar não deve entrar em campo neste ano. Em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afasta dos gramados desde outubro de 2023, o jogador vem sendo monitorado pelo Al Hilal. Jorge Jesus, treinador do clube saudita, afirmou que o atacante será reavaliado em janeiro sobre a possibilidade de retornar aos gramados. Até lá, a tendência é que continue com sua recuperação na Arábia Saudita.

"O Neymar é um jogador importante para o Al-Hilal e para a liga saudita. Não posso, no entanto, especificar uma data de quando ele irá voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro", afirmou Jorge Jesus após vitória do Al-Hilal sobre o Al-Bukayriyah, pelo Campeonato Saudita. Desde que chegou ao País do Oriente Médio, Neymar só pôde disputar cinco jogos antes de se lesionar em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.



Neymar não está inscrito no Campeonato Saudita por causa da lesão no joelho. Segundo o regulamento da competição, cada clube só pode ter oito jogadores estrangeiros acima dos 21 anos no elenco principal. Yacine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergey Milinkovic-Savic, Malcom, Aleksandar Mitrovic e Renan Lodi compõem a equipe de estrangeiros de Jorge Jesus, sem a presença de Neymar.



Ainda há o brasileiro Marcos Leonardo, mas que por ter 21 anos não entra na mesma cota de estrangeiros que o camisa 10. Neymar só pode ser inscrito a partir de janeiro, quando a liga permite alterações no elenco e, portanto, a entrada do brasileiro na competição.



Vale ressaltar, no entanto, que Neymar ainda poderia atuar neste ano, mesmo sem estar inscrito no Campeonato Saudita. Isto porque, na Liga dos Campeões da Ásia, não há um limite de estrangeiros para cada clube, o que permite que o brasileiro entre em campo, caso se recupere da lesão antes de janeiro.



Assim como Jorge Jesus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém precaução sobre um possível retorno de Neymar aos gramados. O atleta não foi convocado por Dorival Júnior para os duelos de setembro nas Eliminatórias. A ideia é preservar o atacante até que ele tenha totais condições de entrar em campo novamente. Antes das próximas convocações, a entidade irá viajar à Arábia Saudita para entender a condição em que o atacante se encontra.



PROBLEMAS ENTRE AL-HILAL, CBF E JORGE JESUS EM 2023



Quando foi contratado, Neymar, Jorge Jesus e seleção brasileira tiveram um breve conflito. Em setembro de 2023, quando chegou à Arábia Saudita, o atacante também se recuperava de uma lesão, mas foi convocado por Fernando Diniz, antes mesmo de estrear no Al-Hilal. À época, o treinador do clube saudita criticou a CBF, por permitir que o camisa 10 fosse convocado.



"Não sei porque está na convocação da seleção brasileira um jogador que está lesionado. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar", afirmou o treinador português à época. Neymar, no entanto, enfrentou a Bolívia - goleada por 5 a 1 - e atuou diante do Peru - vitória por 1 a 0 - e contrariou a opinião de Jesus. Naquela Data Fifa, o atacante também superou Pelé e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira.



À época, a equipe médica da seleção brasileira negou que o atacante não teria condições de jogo. "O departamento médico da seleção brasileira masculina de futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução", informou por meio de nota oficial.