Torneio de skate no Rio terá Rayssa, Barros, Akio e dois campeões olímpicos

O Rio de Janeiro receberá alguns dos principais skatistas do mundo entre os dias 14 a 20 de outubro, na Praça Duó, no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O torneio chamado "STU Pro Tour Rio" terá como atrações Rayssa Leal e medalhistas olímpicos do Brasil e do exterior.

Além de Rayssa, estão entre os brasileiros de destaque Pedro Barros e Augusto Akio. Barros foi prata em Tóquio-2020 e Akio conquistou o bronze em Paris-2024. Ainda representando o país estão confirmados Giovanni Vianna, Filipe Mota e Dora Varella, quarta colocada em Paris-2024.

Dois medalhistas de ouro olímpicos estarão entre os estrangeiros: o americano Keegan Palmer, bicampeão na modalidade Park; e a australiana Arisa Trew, medalha de ouro em Paris-2024 também no Park. A britânica Sky Brown, bronze em Tóquio e Paris, também é outra atração, além de Chloe Covell (AUS) e Alex Sorgente (EUA).

No Paraskate ocorrerão finais tanto no Park quanto no Street. Já confirmaram presença entre os paratletas o brasileiro Felipe Nunes e o americano Dan Mancina. Na edição 2023, ainda sob o nome "STU Open Rio", foram 41 participantes no Street. No fim, títulos para Rayssa Leal e para o argentino Matias Dell Olio. Já no Park, que teve um total de 48 nomes, os campeões foram Pedro Barros e Dora Varella. Já no Paraskate, modalidade Street, o vencedor foi justamente Felipe Nunes, uma das grandes referências mundiais.

O evento também terá atrações musicais através do "URB Music Tour" e os rappers Xamã e L7nnon já estão confirmados. Eles se apresentam nos dias 19 e 20, respectivamente. Além dos torneios de skate, haverá exposições, ativações de patrocinadores, desafios e marcas do universo urbano.