Norris vence o GP de Cingapura de ponta a ponta e diminui vantagem de Verstappen na F-1

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o GP de Cingapura de Fórmula 1 de ponta a ponta neste domingo e diminuiu para 52 pontos a vantagem do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que terminou na segunda colocação, no Mundial de Pilotos. O britânico Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, completou o pódio.



O vencedor da prova ainda tinha o ponto extra pela melhor volta da corrida, mas Daniel Ricciardo, da RB, trocou os pneus no final da prova e tirou a bonificação pelo giro mais rápido de Norris em sua penúltima volta, ajudando Verstappen na classificação - a RB é uma equipe satélite da Red Bull, time do líder do campeonato.



O atual tricampeão mundial ocupa o primeiro posto da tabela, com 331 pontos, contra 279 de Norris. Em terceiro lugar aparece Charles Leclerc, da Ferrari, com 245, seguido de perto por Piastri, dono de 237 pontos.



Depois de uma série de problemas em suas largadas durante a temporada, Norris conseguiu manter a primeira posição ao sair na pole em Cingapura. Largando em terceiro, Lewis Hamilton tentou atacar a segunda posição de Verstappen, mas o piloto da Red Bull se defendeu bem.



Oscar Piastri, porém, perdeu a quinta posição para Nico Hülkenberg, da Haas, mas conseguiu retomar o posto mais tarde. Alguns carros saíram da pista na primeira curva.



Antes da 20ª volta, Norris já tinha mais de 10 segundos de vantagem para Verstappen. A distância ia aumentando à medida que as voltas se acumulavam e no 26º giro já era superior a 20 segundos.



Verstappen foi aos boxes na 30ª volta e voltou à pista ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari, que fez a curva na frente da Red Bull. Pouco depois, Verstappen o ultrapassou. Norris, que havia errado na 29ª volta e tocado na barreira, seguiu para a troca de pneus na 31ª volta e, devido à vantagem acumulada no início da prova, voltou na liderança.



Sem parar nos boxes, Piastri assumiu a segunda posição, seguido por Verstappen. O piloto da McLaren só foi aos boxes na 39ª volta e voltou na quinta posição, atrás das Mercedes de George Russell e Hamilton.



Piastri era muito mais rápido do que as Mercedes e conseguiu superar Hamilton na volta seguinte, enquanto Norris já tinha mais de 20 segundos de vantagem para Verstappen. A ultrapassagem sobre Russell aconteceu na 45ª volta.



Com 12 voltas para o final da corrida, Norris tinha mais de 25 segundos de vantagem para Verstappen, e a McLaren pedia pelo rádio "concentração". Ele já havia feito a volta mais rápida da corrida.



O piloto da McLaren só precisou administrar para conquistar sua terceira vitória em 122 corridas na F-1. Pouco antes de Norris receber a bandeira quadriculada, Daniel Ricciardo, da RB, tirou seu ponto extra ao registrar a volta mais rápida da corrida.



A 19ª das 24 etapas do Mundial de F-1 será o GP dos EUA, no circuito das Américas, em Austin. A corrida sprint acontece no dia 19 de outubro e a prova principal, no dia seguinte.



Confira o resultado final do GP de Cingapura:



1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h40min52s571

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 20s945

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 41s823

4º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min21s040

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min22s430

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min25s248

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 1min36s039

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a uma volta

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a uma volta

11º - Franco Colapinto (ARG/Williams), a uma volta

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a uma volta

13º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a uma volta

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a uma volta

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), a uma volta



Não completaram:

Alexander Albon (TAI/Williams)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)