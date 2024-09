São Paulo vê Botafogo dominar primeiro tempo, mas consegue equilíbrio em empate sem gols no Rio

São Paulo e Botafogo empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A decisão pela vaga na semifinal ficou para o MorumBis, na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Ainda que tenha equilibrado a partida no segundo tempo, o empate é de alívio para os são-paulinos.

Estêvão sofre lesão na coxa e vira baixa no Palmeiras para o Brasileirão

O Botafogo fez o que quis durante o primeiro tempo. Se havia dúvidas de que a escalação com três zagueiros não foi ideal, a etapa inicial deu a resposta, já que o time paulista praticamente só atrapalhou os ataques botafoguenses - mais do que de fato se defender. As melhores chances criadas pelos cariocas pararam na trave ou foram para fora, sem mérito dos são-paulinos. Mas faltou o gol, e o São Paulo pôde se recuperar.Bastos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, será desfalque para os cariocas. Antes disso, pelo Brasileirão, o. O, no mesmo horário, mas no sábado, no Maracanã.. Principal contratação da janela botafoguense, Alex Telles tinha facilidade em avançar pela esquerda, enquanto Vitinho subia do outro lado.Os três zagueiros são-paulinos não ofereceram a resistência esperada ao Botafogo. Com a bola, pior ainda para o São Paulo, que sofria rápida pressão do adversário.O esquema de Zubeldía também prejudicou Lucas Moura, que virou uma ilha solitária no meio de campo. À frente dele, Calleri era obrigado a jogar de costas para o gol já na intermediária, para ser opção de um time que não avançava ao ataque.Rafinha e Wellington, na condição de alas, não participavam da criação com o camisa 7, nem conseguiam cobrir espaços juntos dos zagueiros de lado. William Gomes, principal nome são-paulino na vitória contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, não foi o escape esperado.Do outro lado, o Botafogo mostrou ter tudo que faltou ao São Paulo. Com Savarino, saíram bonitas jogadas individuais. Uma delas acabando no travessão de Rafael, também acertado por Luiz Henrique, de cabeça. Coletivamente, o time de Artur Jorge orquestrou passes que levavam até a área adversária.A equipe não teve medo de buscar cruzamentos, mesmo que Igor Jesus não cumpra a função de um centroavante de referência. Assim,A estratégia não funcionava no começo do segundo tempo, e Zubeldía finalmente mudou, sacando Rafinha para entrada de Wellington Rato. A equipe conseguiu mais presença ofensiva, ainda que sem construções elaboradas. Quebrar a formação inicial contribuiu para que o time conseguisse se defender melhor.O Botafogo diminuiu o ritmo. Alex Telles teve de sair, como esperado, já que não tem condição física para atuar 90 minutos. Luiz Henrique também deixou o campo. A confiança botafoguense parece cair, o que chamou os são-paulinos ao ataque. Foi neste momento que a partida finalmente chegou a um nível de equilíbrio.Assim, o São Paulo, aos 30 minutos da segunda etapa. Michel Araújo cruzou na medida para o camisa 9. O argentino chutou por cima, sofrendo do mesmo mal que afligiu o Botafogo na primeira etapa, a ineficiência.Os botafoguenses responderam e mostraram que não haviam abandonado o jogo. A tensão cresceu no Nilton Santos, com impressão que a qualquer momento o zero sairia do placar.. A intensidade caiu, e as equipes resguardaram-se. Ficou tudo para o jogo de volta.