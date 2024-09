Rodri diz que jogadores podem iniciar greve contra número de jogos

O volante Rodri, do Manchester City, afirmou que os jogadores estão perto de organizar uma greve contra o aumento do número de partidas na atual temporada europeia. O maior gatilho é a Liga dos Campeões, que estreará novo formato nesta terça, com mais jogos em sua primeira fase. "Acho que estamos perto disso (greve). É fácil de entender. Se você perguntar a qualquer jogador, ele vai dizer o mesmo. Não é apenas a opinião do Rodri ou de outro jogador. Acho que esta é a opinião geral dos jogadores", declarou o meio-campista do City e da seleção da Espanha.

LEIA TAMBÉM: Manchester City pode ser expulso da Premier League por violar 115 regras



Sem dar maiores detalhes sobre uma possível organização entre os jogadores, visando uma eventual greve, ele afirmou que a paralisação dos jogos pode se tornar uma opção inevitável. "Se a situação continuar assim, haverá um momento em que não teremos outra opção, é o que eu penso. É algo que nos preocupa porque nós somos os caras que sofrem (com a situação)."



Rodri deve estrear na temporada europeia nesta quarta, na partida contra a Inter de Milão, no Etihad Stadium. Ele perdeu as primeiras rodadas do Campeonato Inglês porque estava de férias após defender a Espanha na conquista na Eurocopa, em julho. Pelo novo formato da Liga dos Campeões, os clubes farão dois jogos a mais na primeira fase, agora de pontos corridos. No caso do City, o time terá que disputar ainda o Mundial de Clubes, no meio do ano que vem, ao fim da atual temporada europeia. Sem dar maiores detalhes sobre uma possível organização entre os jogadores, visando uma eventual greve,"Se a situação continuar assim, haverá um momento em que não teremos outra opção, é o que eu penso. É algo que nos preocupa porque nós somos os caras que sofrem (com a situação)."Rodri deve estrear na temporada europeia nesta quarta, na partida contra a Inter de Milão, no Etihad Stadium.após defender a Espanha na conquista na Eurocopa, em julho. Pelo novo formato da Liga dos Campeões,, agora de pontos corridos. No caso do City, o time terá que disputar ainda o Mundial de Clubes, no meio do ano que vem, ao fim da atual temporada europeia.