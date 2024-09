Série B - A 27ª rodada da competição inicia nesta terça-feira. Às 19h, jogam: Novorizontino-SP x Brusque-SC; às 21h30min, se enfrentam Guarani x Mirassol-SP e Avaí x Ituano-SP. Futsal - O Brasil volta à quadra nesta terça-feira pela Copa do Mundo do Uzbequistão. Após golear Cuba, a seleção brasileira quer manter os 100% de aproveitamento diante da Croácia. A partida começa às 12h. Justiça - O Manchester City enfrenta o início do julgamento referente a 115 possíveis violações do regulamento da Premier League, a entidade que organiza o Campeonato Inglês, entre 2009 e 2018. O clube pode sofrer sanções na esfera esportiva e financeira, podendo ser excluído do Campeonato Inglês.