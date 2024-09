Série B - Neste final de semana, pela 26ª rodada da competição, jogaram: Novorizontino-SP 2x0 Botafogo-SP, Ponte Preta 1x4 Ituano, Goiás 2x1 Avaí, Brusque 3x1 Vila Nova-GO, Paysandu 2x1 Guarani, Mirassol-SP 0x0 Amazonas, Operário-PR 2x1 Coritiba e Santos 2x1 América-MG.

Série C - O único representante gaúcho vivo na competição entrou em campo neste sábado, pela 3ª rodada da segunda fase. Fora de casa, o Ypiranga segurou o Londrina e ficou no empate em 2 a 2. O resultado deixa o Canarinho na 3ª posição do grupo. O próximo jogo será no domingo, às 18h30, novamente contra os paranaenses, mas no estádio Colosso da Lagoa.

Brasileirão feminino - Maior campeão do torneio, com cinco títulos, o Corinthians se aproximou do hexa, ao derrotar o São Paulo por 3 a 1, neste domingo, no MorumBis, com a presença de mais de 28 mil torcedores. Victória Albuquerque foi o destaque, ao marcar dois dos três gols do time alvinegro e dar a assistência para Millene abrir o placar. Ariel Godoi deu uma sobrevida à equipe da casa no final.

Fórmula 1 - Oscar Piastri venceu a batalha com Charles Leclerc e conquistou o Grande Prêmio do Azerbaijão neste sábado. O piloto da McLaren, que foi obrigado a admitir que ajudaria Norris na briga pelo título no Mundial de Pilotos, mostrou que está vivo na parada ao fazer mais uma grande corrida e confirmar a sua segunda vitória na carreira. George Russell fechou o pódio.

Futsal - Em busca do hexa e com a intenção de quebrar um jejum de 12 anos sem vencer a Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira estreou na edição de 2024, realizada em Usbequistão, com goleada sobre Cuba por 10 a 0, neste sábado, no Complexo Esportivo de Bukhara. Marcel e Marlon foram os destaques da partida, com três gols cada.

Justiça - O Inter foi condenado pelo STJD a pagar uma multa de R$ 6 mil em decorrência de um incidente no clássico Gre-Nal, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando torcedores colorados lançaram sinalizadores em direção ao campo, próximo à área dos reservas do Grêmio.