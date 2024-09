Inter recebe o Cuiabá mirando voos mais altos no Brasileirão

Depois de um começo de trabalho instável, precedido por uma melancólica final de passagem de Eduardo Coudet no Beira-Rio, o técnico Roger Machado parece finalmente ter acertado o time colorado. Já há quatro jogos invicto e vindo de duas convincentes vitórias consecutivas, o Inter agora se prepara para receber o Cuiabá, hoje, às 20h, com apenas um pensamento: seguir vencendo.

Inúmeros fatores fazem com que os três pontos sejam inegociáveis para os gaúchos. Com o retorno dos selecionáveis Rochet, Valencia e Borré, que desfalcaram o Colorado durante a última Data Fifa, e de Wesley, que cumpriu suspensão diante do Fortaleza, os donos da casa terão força máxima para enfrentar o vice-lanterna do Brasileirão.

Porém, entre os colorados, o favoritismo raramente é visto com tranquilidade. Nos últimos anos, o clube tem constantemente desperdiçado pontos considerados fáceis dentro de casa por erros individuais ou de desatenção. Por isso, a direção fez promoção de ingressos e projeta ao menos 25 mil pessoas apoiando o clube nas dependências do Beira-Rio.

Não bastasse a mobilização da torcida e a superioridade técnica e de momento em relação ao adversário, o Inter também terá nesta partida uma excelente oportunidade para encostar no G-6 do Campeonato Brasileiro, já admitido por Roger Machado como o objetivo do time para o resto do ano. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances do Inter ficar no grupo que garante vaga na próxima Libertadores é de pouco mais de 15%, ou seja, cada ponto é fundamental.

Em relação à equipe que venceu o Fortaleza no meio de semana, a tendência é que Bruno Tabata, Alario e Anthoni sejam as únicas ausências na equipe titular. Assim, o Inter deve ser escalado com: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Borré.

A escalação foi definida ontem, no último treino do clube no CT Parque Gigante. Também neste domingo, Tabata voltou a treinar normalmente; assim, a delegação colorada para o jogo diante do Cuiabá só não deve contar com o lesionado Wanderson e o suspenso Rômulo.

O Cuiabá é o penúltimo colocado do Brasileirão, com apenas 22 pontos. Porém, os mato-grossenses apostam suas fichas em uma remontada conduzida pelo técnico Bernardo Franco, que nos seus dois primeiros jogos somou uma vitória e um empate. O Dourado deve ser escalado com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Emepereur e Ramon; Lucas Fernandes, Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Derik Lacerda.