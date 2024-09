Série B - Neste final de semana será realizada a 26ª rodada da competição. Na sexta, às 19h, tem Novorizontino-SP x Botafogo-SP; às 21h30min, Ponte Preta x Ituano e Goiás x Avaí. No sábado, às 17h, jogam Brusque x Vila Nova-GO e Paysandu x Guarani; às 18h, Mirassol-SP x Amazonas. No domingo, às 16h, se enfrentam Operário-PR x Coritiba e Santos x América-MG; às 18h30min, Sport x CRB-AL e Chapecoense x Ceará. Série C - O único representante gaúcho da competição entra em campo neste sábado, pela 3ª rodada da segunda fase. Às 16h30min, o Ypiranga visita o Londrina-PR. Futebol feminino - O Inter confirmou a venda da atacante Priscila, eleita melhor jogadora da América na temporada passada e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris com a seleção brasileira. A negociação é a maior transação da história da modalidade no país, com um valor aproximado de R$ 2,8 milhões. O Colorado ainda manteve 20% do passe da atleta de 20 anos. O destino é o América-MEX. Fórmula 1 - A 17ª etapa da temporada ocorre neste final de semana em Baku, no Azerbaijão. O treino classificatório está marcado para sábado, às 9h. A largada está prevista para as 8h de domingo. Futsal - A Copa do Mundo do Uzbequistão tem início neste final de semana. Maior campeão do torneio na história, o Brasil luta pelo seu sexto título. No sábado, a seleção brasileira encara Cuba na estreia, às 9h30min, pelo Grupo B, que também conta com Croácia e Tailândia. Justiça - O lateral-direito Hugo Mallo, ex-Inter, foi condenado por agressão sexual por tocar inapropriadamente um mascote antes de uma partida do Campeonato Espanhol, em 2019. O ex-jogador do Celta de Vigo tocou nos seios da mulher que estava usando a fantasia de periquito do Espanyol-ESP antes da partida. Mallo terá que pagar uma multa de 6 mil euros (cerca de R$ 37,4 mil) e mais mil euros (R$ 6,2 mil) em danos à vítima. O jogador ainda pode apelar da sentença. Tênis - O Brasil perdeu para a Holanda na fase de grupos da Copa Davis por 2 a 1. João Fonseca bateu Botic van Zandschulp, por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 (7/3)). Já Thiago Monteiro perdeu para Tallon Griekspoor por 2 sets a 1 (7/6 (7/2) e 6/4). Nas duplas, Rafa Matos e Marcelo Melo foram superados por Botic van Zandschulp e Wesley Koolhof por 2 a 0 (6/4 e 7/6 (7/5)).