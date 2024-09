Notas esportivas

Copa do Brasil - Fechando as quartas de final, jogam nesta quarta, às 21h45min: Flamengo (1)x(0) Bahia e Atlético-MG (1)x(0) São Paulo. Real Madrid - Depois de uma série de especulações nos bastidores, o clube espanhol bateu o martelo e acertou a renovação do goleiro Andriy Lunin. Segundo o jornal espanhol "Marca", o vínculo será estendido até junho de 2028. Estados Unidos - Uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, o país definiu quem será o treinador da sua seleção na competição. Trata-se do experiente argentino Mauricio Pochettino, técnico de 52 anos com passagens por Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain. O anúncio ocorreu ontem. Oscar - Com contrato se encerrando no final do ano, o meia ex-Inter voltou a falar sobre seu futuro, indicando um retorno ao Brasil em 2025. Em seu oitavo ano na China, o jogador de 32 anos afirmou que se prepara para ir embora. Tênis - O Time Brasil estreou com derrota na fase de grupos da Copa Davis em Bolonha, na Itália. Jogando contra os anfitriões, João Fonseca e Thiago Monteiro perderam os dois jogos de simples do duelo por 2 a 0. João perdeu por 2 sets a 0 (6/1 e 7/6(7/5)) para Matteo Berretini, enquanto Monteiro foi superado por Matteo Arnaldi por 2 a 1 (7/5, 6/7(4/7) e 7/6(7/5). Skate - O Brasil terá dois representantes nas quartas de final do street masculino no Mundial, disputado em Roma, na Itália. Ontem, na qualificação, Kelvin Hoefler e Ismael Henrique conseguiram notas suficientes para avançar às quartas. Paris 2024 - Thomas Craig, da seleção australiana de hóquei sobre grama, foi suspenso por até um ano após tentar comprar cocaína durante as Olimpíadas. O atleta chegou a ser detido, mas acabou liberado após pagamento de fiança. No primeiro momento, Craig ficará afastado por seis meses. Os outros seis dependerão do comportamento do atleta no período.