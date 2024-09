Valencia abre processo disciplinar contra Rafa Mir por agressão sexual

A acusação de duas mulheres de agressão sexual sofrida na casa do espanhol Rafa Mir por ele e um amigo caiu como uma bomba no Valencia. E nem mesmo a soltura após dois dias preso, aliada com o comunicado do atacante de que é "inocente", parece convencer o clube. Enquanto a investigação rolar, o jogador não deve atuar e nem treinar com os companheiros, de acordo com "processo disciplinar" aberto nesta segunda-feira (9).

"O Valencia CF deseja reiterar a sua firme condenação de todos os tipos de violência em qualquer uma das suas manifestações, respeitando ao mesmo tempo a presunção de inocência promulgada pelo nosso sistema jurídico", iniciou a nota do clube. A defesa de Mir acusa que as relações sexuais foram consentidas.



