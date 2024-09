Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta terça-feira (10), o Brasil visita o Paraguai, às 21h30min, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, pela 8ª rodada da Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vem de vitória por 1 a 0 contra o Equador, na rodada anterior, após quatro partidas sem vencer na competição. A seleção paraguaia chega para o confronto depois de empatar sem gols com o Uruguai, aumentando a sequência ruim, com três jogos sem conquistar os três pontos. O duelo terá transmissão da RBS TV e do SporTV.O Brasil do técnico Dorival Júnior ainda não convenceu nesse ciclo em preparação para a Copa do Mundo de 2026. Eliminados de forma melancólica na Copa América, o esquadrão de Dorival voltou a atuar nesta data Fifa e conseguiu uma vitória magra contra a seleção equatoriana. Para o compromisso desta terça, a amarelinha deve ter apenas uma novidade no time titular. O atacante Endrick será o escolhido para compor o ataque ao lado dos companheiros de Real Madrid, Vinicius Junior e Rodrygo. O restante da equipe será a mesma que iniciou a última partida.O Paraguai do recém contratado Gustavo Alfaro vive um momento conturbado. Após não conseguir avançar nem da fase de grupos da Copa América, os paraguaios mudaram o comando técnico na busca de uma retomada na seletiva sul-americana. No primeiro desafio do treinador nesta data Fifa, os Guaranis sairam com um ponto do Uruguai, ao empatar em 0 a 0. Para o duelo diante dos brasileiros, Alfaro não terá o capitão Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras. No meio-campo, a atração é a presença do volante do Grêmio, Villasanti, que deve ser titular.