Brasileirão Feminino - As duas equipes finalistas da competição foram conhecidas neste domingo. Pela partida de volta das semifinais teve Corinthians (3) 1x2 (1) Palmeiras e Ferroviária-SP (1) 1x0 (2) São Paulo. Nos pênaltis, o tricolor paulista venceu por 3 a 0. Corinthians e São Paulo decidem o título nos dias 15 e 22, às 16h. Série B - Pela 25ª rodada da competição, jogaram neste final de semana. Brusque-SC 0x1 Santos, Ituano-SP 3 x 2 Mirassol-SP, Avaí 0x2 Sport e Ceará 2x1 Operário-PR. Série C - Pela 2ª rodada da segunda fase do quadrangular classificatório às finais, jogaram: Athletic-MG 0x0 Ypiranga e Ferroviária-SP 3x2 Londrina-PR. Liga das Nações - Em partidas válidas pela 2ª rodada da fase de grupos da primeira divisão, jogaram ontem, pelo Grupo A, Portugal 2 x 1 Escócia e Croácia 1 x 0 Polônia; pelo Grupo D, Suíça 1 x 4 Espanha e Dinamarca 2 x 0 Sérvia. Na segunda, pelo Grupo B, tem França x Bélgica e Itália x Israel. As duas partidas ocorrem às 15h45min. Seleção brasileira - O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado para ser o substituto de Eder Militão na lista para o jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa 2026, nesta terça, às 21h30min, em Assunção. O defensor já tinha sido chamado por Dorival Júnior nos amistosos de março e foi titular contra Inglaterra e Espanha. Neymar - Longe dos campos desde outubro de 2023, quando rompeu ligamento do joelho esquerdo, o brasileiro terá pelo menos mais dois meses de tratamento antes de voltar a disputar uma partida oficial. O novo prazo foi firmado após exames médicos e físicos recentes apontarem que o atleta de 32 anos ainda não está pronto para voltar aos gramados. Tênis - Jannik Sinner é o novo campeão do US Open. A primeira conquista do italiano no Grand Slam nova-iorquino veio com vitória contundente sobre o norte-americano Taylor Fritz, em sets diretos, parciais de 7/5, 6/4 e 7/5 neste domingo, no lotado Artur Ashe Stadium, após 2h17min de jogo. Na chave feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka venceu por 2 sets a 0 a norte-americana Jessica Pegula na final do US Open no sábado e conquistou o terceiro título de Grand Slam na carreira.