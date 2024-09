Brasileirão feminino - As duas equipes finalistas da competição serão conhecidas neste domingo. Pela partida de volta das semifinais, jogam: Corinthians (3) x (1) Palmeiras e Ferroviária-SP (1) x (2) São Paulo. As partidas acontecem às 16h. Série B - Seis partidas dão sequência a disputa da 25ª rodada da competição neste final de semana. No sábado, às 16h, tem Brusque-SC x Santos e Ituano-SP x Mirassol-SP; às 19h, Avaí x Sport. No domingo, às 16h, tem Ceará x Operário-PR; às 18h30min, Coritiba x Novorizontino-SP e América-MG x Guarani. Série C - Pela 2ª rodada da segunda fase do quadrangular classificatório às finais, três partidas ocorrem neste final de semana. No sábado, às 17h30min, tem Athletic-MG x Ypiranga; Ferroviária-SP x Londrina-PR (20h). No domingo, às 18h30min, jogam Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ. Premiação - A dupla Gre-Nal foi premiada na categoria "Melhor Ação Social e Sustentável" com o projeto Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS pela Confut Sudamericana, a mais importante conferência de futebol do continente. A campanha, que contou com o apoio do Governo do Estado, foi lançada na segunda quinzena de maio com a participação de Grêmio e Inter, para realizar ações sociais de reconstrução do Estado após as enchentes. Futebol Americano - A NFL chega ao Brasil pela primeira vez nesta sexta-feira, com o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na NeoQuímica Arena, em São Paulo, às 21h15min. O duelo é válido pela rodada de abertura da temporada 2024/2025. Vôlei - Os dois maiores treinadores da história da modalidade no País vão seguir no comando das seleções para o novo ciclo olímpico. A Confederação Brasileira de Voleibol confirmou as permanências de José Roberto Guimarães à frente da equipe feminina e Bernardinho, no comando do time masculino. Stock Car - A principal categoria do automobilismo nacional chega ao Rio Grande do Sul. Na 8ª etapa da temporada, no Velopark, em Nova Santa Rita, a divisão fará duas corridas neste final de semana. A largada sprint ocorre no sábado, às 14h10min. Os pilotos voltam ao grid para a corrida principal no domingo, marcada para as 12h30min. Esta será a 100ª corrida em solo gaúcho na história do campeonato.