Grêmio - O Tricolor se reapresenta nesta quinta-feira, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, no CT Luiz Carvalho, depois de três dias de folga por conta da parada para a data Fifa. O próximo compromisso da equipe é no dia 15 deste mês, contra o Bragantino, pela 26ª rodada, fora de casa. Inter - O Colorado também tem a reapresentação marcada para esta quinta. A volta das atividades no CT Parque Gigante se dá após os mesmos três dias de folga do rival. O time de Roger Machado volta a campo na próxima quarta, para encarar o Fortaleza, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Seleção brasileira - Com o grupo completo, o Brasil segue se preparando para o duelo com o Equador, nesta sexta-feira, às 22h, pela 7ª rodada das Eliminatórias, no estádio Couto Pereira. Os treinos se encerram hoje, no CT do Caju. Atualmente, o time de Dorival Júnior é o 6º colocado na tabela, com sete pontos somados. Brasileirão - Em jogo atrasado da 16ª rodada, o Juventude visita o Cuiabá, às 20h. Série B - Dando sequência a 25ª rodada, tem Paysandu x Amazonas, às 21h30min. Bola de Ouro - A revista France Football revelou ontem os indicados ao prêmio que reconhece os melhores da temporada 2023/2024. O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, é um dos favoritos e o único brasileiro a figurar na lista de 30 candidatos no masculino. No Troféu Kopa, Savinho disputa o posto de melhor jogador sub-21. No feminino, Tarciane e Gabi Portilho estão entre as candidatas para melhor do mundo. Já Arthur Elias concorre como melhor técnico. Tênis - Em duelo difícil contra Karolina Muchova, Bia Haddad Maia não conseguiu achar o seu jogo e foi eliminada nas quartas de final do US Open. A brasileira foi derrotada por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4). Fórmula 1 - Após quatro anos, a Liberty Media, dona dos direitos de transmissão da categoria, encerrou a parceria com a Band e voltará às telas da Globo a partir da próxima temporada. Tamoyo - Um dos mais antigos e tradicionais clubes do futebol amador no Rio Grande do Sul, fundado em Viamão no dia 7 de setembro de 1944, terá sua história fartamente retratada e ilustrada em um livro de 200 páginas, que será lançado neste domingo, às 12h, no Estádio Edgar Leitão Teixeira, no campo do rubro-negro viamonense.