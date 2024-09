Série B - A 25ª rodada da competição tem início nesta quarta-feira. Em partida isolada, jogam, às 20h, Vila Nova-GO x CRB. Luis Suárez - Maior artilheiro da história da seleção do Uruguai, o ex-jogador do Grêmio anunciou que não jogará mais pela Celeste Olímpica depois desta Data Fifa. Em entrevista coletiva, o atacante do Inter Miami se emocionou ao falar sobre a despedida da equipe comandada por Marcelo Bielsa. Em 17 anos servindo o seu País, o camisa 9 tornou-se o maior artilheiro da equipe, com 69 gols. Ele tem ainda 21 assistências e conquistou a Copa América de 2011. Botafogo - O Glorioso anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, com passagens por Grêmio e seleção brasileira. Telles foi contratado no último dia da janela brasileira e assinou até o fim de 2026. Os cariocas investiram pesado no meio de ano. Oito jogadores chegaram ao clube, custando aos cofres de John Textor R$ 231 milhões. Justiça - O STJD apresentou a denúncia aos envolvidos na confusão ocorrida no final do jogo entre Palmeiras e São Paulo, disputado no dia 18 de agosto, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu aquele clássico por 2 a 1. Zé Rafael, do alviverde, além de Rodrigo Nestor, Luciano e Sabino, do Tricolor paulista foram os jogadores citados pelo tribunal e podem ser suspensos. Além dos atletas, o treinador Abel Ferreira também será julgado. Tênis - Bia Haddad Maia entra em quadra nesta quarta feira, contra a checa Karolina Muchova, às 13h, pelas quartas de final do US Open. Bia tenta repetir a melhor participação brasileira no Grand Slam norte-americano. A última tenista a alcançar a semifinal da competição foi Maria Esther Bueno, em 1968. Paris 2024 - Simone Biles, considerada por muitos como a maior ginasta de todos os tempos, não definiu sua aposentadoria do esporte, mas confirmou que o Biles II, salto com maior grau de dificuldade já visto, não será mais executado pela atleta. A norte-americana, que homologou o salto no Mundial da Antuérpia, em 2023, é a única a conseguir realizar o movimento, que tem o maior grau de dificuldade do esporte. Dona de três medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, Biles ainda não decidiu se irá competir em Los Angeles 2028.