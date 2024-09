Bia Haddad Maia vence e Brasil volta às quartas do US Open após 56 anos

Beatriz Haddad Maia deu mais um passo em sua brilhante e histórica campanha no torneio de simples do US Open, nesta segunda-feira (2). Diante da experiente e ex-líder do ranking mundial, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, de 34 anos, a brasileira se impôs para garantir vaga nas quartas de final do último Grand Slam do ano, o que não acontecia para o País havia 56 anos, com triunfo por 6/2, 3/6 e 6/3 após batalha de 2h39.

Desde 1968 que o Brasil não tinha um representante nas quartas do Grand Slam nova-iorquino, na época com Maria Esther Bueno, que avançou até a semifinal. Bia Haddad iguala a lendária tenista ao somar quatro vitórias seguidas e jogando em alto nível. A próxima rival será a checa Karolina Muchova.



Cansada, acabou eliminada nas duplas. Mas, nesta segunda-feira, em seu segundo jogo seguido na Louis Armstrong Stadium, com incrível público, começou muito bem, permitiu a igualdade, mas fez um terceiro set de excelência para obter a merecida vaga.



O jogo começou registrando um primeiro game de cinco minutos e já com Bia Haddad quebrando em sua primeira oportunidade. A brasileira sabia, contudo, que necessitava de seu serviço, de muita concentração e dos golpes agressivos diante da experiente rival - se aposentou em 2019 e voltou em 2023 e já foi a melhor do mundo por 67 semanas.



Wozniacki precisou de cinco chances para devolver a quebra logo a seguir. Bia parou na rede em parcial de mais de 10 minutos diante de uma dinamarquesa muito agressiva. Ambas estavam embaladas pela campanha no US Open e motivadas. Depois de bela curta, novo break para a brasileira e nova vantagem, por 2 a 1.



Enquanto Bia Haddad dominava todas as ações, Wozniacki não escondia sua irritação com os pontos desperdiçados. Trocou até de raquetes no meio do sexto game para tentar "voltar" à partida. Mas de nada adiantou e o set foi da brasileira por 6 a 2 após parada rápida por um "problema técnico" no complexo de Flushing Meadows e belo ace.



