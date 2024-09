Série B - Fechando a 25ª rodada da competição, jogam, nesta terça, às 19h, Mirassol-SP x América-MG, e, às 21h30min, Guarani x Coritiba. Seleção brasileira - Os convocados de Dorival Júnior se apresentaram nesta segunda-feira em Curitiba para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico realizou as primeiras atividades com o elenco e busca resolver alguns problemas na sua escalação. Sem Raphinha, suspenso e Savinho, cortado por lesão, Rodrygo, Lucas Moura e o jovem Estêvão para a posição de ponta-direita. Vasco - O Cruzmaltino anunciou a contratação do meia suíço Máxime Dominguez, 28 anos, do Gil Vicente, de Portugal. O clube informou que os cariocas pagarão 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,3 milhões). O atleta chega na capital fluminense para finalizar os trâmites burocráticos para assinar contrato por quatro anos. Dominguez também atuou por clubes da Suíça e da Polônia. Santos - Em momento negativo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe anunciou a contratação do atacante Yusupha Njie, que nasceu na Gâmbia. O experiente jogador, de 30 anos, acertou contrato por empréstimo até 30 de junho de 2025. Ele pertence ao Al-Markhiya, do Catar, mas já passou pelo futebol português e marroquino. O alvinegro também comunicou a chegada do zagueiro Luan Peres, que passou pelo clube 2019 e 2021. Olympiacos - O clube grego anunciou o atacante Willian como novo reforço, após o jogador não renovar contrato com o Fulham, da Inglaterra. O atleta foi sondado por clubes brasileiros e fechou com a equipe grega. Tênis - Bia Haddad venceu nesta segunda a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki, por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/3), e avançou às quartas de final do US Open pela primeira vez em sua carreira. Agora, a brasileira enfrenta a tcheca Karolína Muchová, amanhã. COB - A Comissão de Atletas definiu a sua nova composição. A comissão, que assumirá em 2025, terá 24 nomes, sendo 11 mulheres e 10 homens, além de três integrantes que competiram em Jogos Olímpicos anteriores. O grupo irá cuidar dos interesses dos atletas para o ciclo olímpico a ser encerrado em Los Angeles 2028. Entre os escolhidos estão Hortência, lenda do basquete nacional, e os judocas Ketleyn Quadros e Rafael "Baby" Silva, medalhistas nos Jogos de Paris 2024.