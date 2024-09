Notas esportivas

Seleção brasileira - O técnico Dorival Jr convocou o atacante Lucas Moura, do São Paulo, para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador assume a vaga de Savinho, cortado por problemas clínicos.

Série B - Pela 25ª rodada, Santos e Ponte Preta empataram em 2 a 2 na sexta. No sábado, teve Novorizontino 2x0 Vila Nova-GO, Chapecoense 1x1 Botafogo-SP, CRB 1x2 Avaí. Ontem, Amazonas e Ceará empataram em 1 a 1; Goiás x Novorizontino não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje tem Sport x Ituano, às 18h30min, e Operário x Brusque, às 21h30min.

Série C - Pela 1ª rodada do quadrangular, teve Ypiranga 0x0 Ferroviária, em Erechim.

Futebol feminino - O Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 1, ontem, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP, no jogo de ida da semifinal do Brasileirão. Hoje, às 21h, tem São Paulo e Ferroviária.

Fórmula 1 - Charles Leclerc segurou a dupla da McLaren e colocou a Ferrari no lugar mais alto do pódio do GP da Itália de Fórmula 1 após cinco anos. O monegasco contou com a torcida italiana para administrar o desgaste de pneu e venceu a etapa de Monza. Oscar Piastri foi o segundo e Lando Norris fechou o pódio.

Tênis - Beatriz Haddad Maia está nas oitavas de final do US Open. Na madrugada de ontem, a brasileira cabeça de chave número 22 do torneio superou a russa Anna Kalinskaya (15ª do ranking da WTA) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 na terceira rodada do Grand Slam em Nova York. Na próxima fase, a brasileira encara a dinamarquesa ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki.

Lewis Hamilton - A Mercedes anunciou no sábado que Kimi Antonelli será o companheiro de George Russell na Fórmula 1 em 2025. Ele substituirá o heptacampeão mundial, que formará dupla com Charles Leclerc na Ferrari. Com apenas 18 anos, a jovem promessa teve o seu primeiro contato definido como piloto da escuderia alemã durante o TL1 do Grande Prêmio da Itália, mas não teve sorte, já que rodou e acabou parando na barreira de pneus em Monza.