Notas esportivas

Copa do Brasil - Fechando os jogos de ida das quartas de final, jogam nesta quinta-feira, às 20h: Vasco x Athletico-PR e Bahia x Flamengo. Futebol feminino - Pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão, as Gurias Coloradas perderam para a Ferroviária por 2 a 0, em São Paulo, e deram adeus à competição. O placar agregado foi de 3 a 1 para as paulistas. Já o Grêmio segue na busca por uma vaga na semifinal. As gaúcha visitam o São Paulo, fora de casa, nesta quinta-feira, às 14h45min. Na ida, o tricolor paulista saiu na frente ao vencer por 2 a 1. Corinthians e Palmeiras também estão classificados. Conmebol - O Tribunal Disciplinar da Conmebol suspendeu cinco jogadores uruguaios por conta da confusão com torcedores durante o jogo contra a Colômbia, na semifinal da Copa América. O atacante Darwin Núñez, o volante Rodrigo Bentancur, além dos zagueiros Mathias Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez perderão jogos das Eliminatórias. A punição mais dura foi para Darwin: cinco jogos de suspensão e multa de US$ 20 mil (R$ 110 mil). Bentancur pegou quatro jogos e multa de US$ 16 mil (R$ 88 mil). Já os defensores pegaram três jogos de gancho, além de multa de US$ 12 mil (R$ 66 mil). Lisca - O técnico gaúcho está de volta ao América-MG. Natural de Porto Alegre, o treinador de 52 anos assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Márcio Hahn, auxiliar técnico que esteve com o treinador na primeira passagem pelo clube e William Batista, ex-treinador do sub-20 do América, também retornam ao clube. Cuiabá - O Dourado anunciou nesta quarta-feira o técnico Bernardo Franco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele teve duas passagens pelo clube, mas no cargo de auxiliar do técnico António Oliveira. Junto dele, chegam os auxiliares Marcos Alberto Skavinsk e Julian Tobar. Obituário - Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na noite de terça, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.