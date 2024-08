Copa do Brasil - Dois confrontos dão início às quartas de final do torneio. Pelo duelo de ida, se enfrentam: São Paulo x Atlético-MG e Bahia x Flamengo. Os dois jogos acontecem às 21h30min. Brasileirão - Em jogo atrasado da 19ª rodada, nesta quarta, às 19h30min, jogam Criciúma x Bragantino. Brasileirão sub-20 - No primeiro duelo válido pelas quartas de final da competição, o Grêmio recebeu o Cruzeiro no Estádio Aírton Ferreira, em Eldorado do Sul, e perdeu por 1 a 0, deixando escapar a vaga à semifinal. Futebol feminino - Pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão, as Gurias Coloradas visitam a Ferroviária em São Paulo, na busca por uma vaga nas semifinal. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. Corinthians - O clube paulista anunciou o atacante Héctor Hernández nesta terça-feira. O jogador espanhol assinou até 31 de dezembro de 2026. Ele tem 28 anos e estava livre após passagem pelo Chaves, de Portugal. A multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Neymar - O brasileiro desmentiu que se ofereceu para voltar ao Barcelona. A informação foi dada por Gerard Romero, jornalista do canal espanhol Jijantes. O perfil do site oficial de Neymar publicou um comunicado negando a informação. "Esta notícia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al Hilal". Gente - Benji Radach, ex-lutador do UFC e do Bellator, morreu aos 45 anos. As causas da morte ainda não são conhecidas. A notícia foi confirmada pelos próprios familiares do atleta, nas redes sociais. O norte-americano teve passagens em eventos como UFC, Strikeforce, WEC, Bellator e IFL. Foram quase 15 anos de carreira no MMA, com 16 vitórias em 23 combates. Paris 2024 - Simone Biles cobrou justiça após sua colega de equipe Jordan Chiles perder a medalha de bronze na disputa do solo em Paris. "Nós vimos o que você [Chiles] fez. E é uma circunstância infeliz porque algo assim nunca havia ocorrido antes e é uma verdadeira vergonha, nós gostaríamos que todas ficassem com a medalha, mas infelizmente não é o caso", disse Biles. Fórmula 1 - A Williams anunciou nesta terça-feira o argentino Franco Colapinto como substituto de Logan Sargeant até o fim da temporada de 2024 da categoria.