Série B - Fechando a 23ª rodada, jogam nesta terça: Brusque x Sport, às 21h; Coritiba x Avaí, às 21h30min. Conmebol - Foram definidas as datas dos jogos de ida das quartas de final dos torneios continentais. Pela Libertadores, no dia 17/09, jogam Colo-Colo-CHI x River Plate, às 21h30min. No dia seguinte tem Fluminense x Atlético-MG, às 19h, e Botafogo x São Paulo, às 21h30min. No dia 19, Flamengo x Peñarol, às 19h. Já pela Sul-Americana, os duelos são: Corinthians x Fortaleza, dia 17, e Cruzeiro x Libertad-PAR e Athletico-PR x Racing-ARG, jogam dia 19. Todos os jogos são às 21h30min. Flamengo - O clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, de 33 anos. Ele estava livre no mercado desde a saída da Juventus, da Itália. O Rubro-Negro também acertou com o meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton. Resta apenas a assinatura do contrato, até julho de 2029, e os exames médicos para o anúncio oficial. O Fla pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual), além do mecanismo de solidariedade ao Racing. Futebol uruguaio - A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) voltou a suspender as rodadas do Campeonato Nacional que seriam disputadas nesta semana por causa da piora no estado de saúde de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que está internado em São Paulo. A entidade informou que decidiu reprogramar mais uma vez a segunda e terceira rodadas do Torneio Clausura da competição, por conta da 'situação delicada' do jogador. As duas rodadas já haviam sido adiadas inicialmente. Gente - Ex-técnico da Inglaterra, Sven-Göran Eriksson morreu ontem, em decorrência de um câncer terminal no pâncreas. No inicio deste ano, o sueco havia anunciado que teria apenas "mais um ano de vida". Tênis - Atual número 75 do mundo e 2 do Brasil, Thiago Monteiro não passou da primeira rodada no US Open. O brasileiro foi superado em três sets pelo francês Ugo Humbert, número 17 do ranking, que fez 6/3, 6/4 e 6/4 ontem, em jogo disputado na Quadra 10 de Flushing Meadows. Tênis 2 - Thiago Wild, número 1 do Brasil, também deu adeus ao torneio. Ele não foi páreo para Andrey Rublev, 6º colocado do ranking e encerrou a participação do País no Grand Slam. O russo fez 3 sets a 2 (7/5, 6/4,3/6, 4/6 e 7/6) e avançou à 2ª rodada.