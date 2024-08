Velório de Cacalo será neste domingo na Arena do Grêmio

Morreu, neste sábado (4), o patrono e ex-presidente do Grêmio, Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o “Cacalo”, 73 anos, um dos maiores e mais vitoriosos dirigentes do futebol brasileiro. Advogado e radialista, natural de Porto Alegre, Cacalo ficou marcado pela forma sanguínea com que defendia a Grêmio, tanto no exercício de suas funções como dirigente quanto nos microfones.

O velório será neste domingo (25), no saguão do Portão A, das 9h às 15h, na Arena do Grêmio.

O acesso será pela rampa oeste, não sendo permitida a entrada de carros na Arena.

Completamente apaixonado pelas três cores, emocionava-se ao relembrar partidas e conquistas históricas. Com posicionamentos fortes, mas sempre em prol do Grêmio, nunca deixou de trabalhar pelo Clube também nos bastidores.



Iniciou sua trajetória vitoriosa como dirigente atuando no cargo de Subdiretor de Promoções em 1969. Em 1974, foi eleito conselheiro pela primeira vez e jamais deixou a função. Se destacou pelo trabalho realizado no setor jurídico assumindo a vice-presidência da pasta em 1987. Quatro anos depois, foi nomeado vice-presidente de Administração. Em 1993, como vice-presidente de futebol, Cacalo comandou o Grêmio em uma sequência histórica de grandes conquistas: Copa do Brasil em 1994, Copa Sanwa e Copa Libertadores da América em 1995, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro em 1996, além das conquistas Estaduais de 1993, 1995 e 1996. No ano seguinte, foi eleito presidente do Grêmio assumindo o cargo para o biênio 1997-1998. Em sua gestão, conquistou a Copa do Brasil de 1997, o terceiro título gremista na competição.



No ano de 2021, deixou sua marca eternizada na Calçada da Fama. No ano passado, com 99,26% de aprovação por parte do Conselho Deliberativo, em face dos serviços de excepcional relevância prestados ao Tricolor, foi outorgado Patrono do Clube, maior distinção concedida pela Instituição. No dia em que o Grêmio completou 120 anos, Luiz Carlos Silveira Martins descerrou sua foto na galeria ao lado de Aurélio de Lima Py, Fernando Kroeff e Hélio Dourado.



O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, destacou o legado de Cacalo para o Tricolor: “O Grêmio se despede hoje de um dos seus mais fervorosos torcedores. Figura admirável e inesquecível. Obrigado por tanto, Cacalo, nosso Patrono”.



“Lembraremos pra sempre do Cacalo. Poucos Gremistas fizeram tanto pelo Grêmio. Uma das maiores honrarias recebidas por ele, de Patrono do Grêmio, na verdade foi uma honra para todos nós,” afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, através de nota divulgada no site do clube.



“Não importa a minha trajetória, mas sim a grandeza do Grêmio. Somos um clube diferenciado, que carrega o amor de cada um de nós. O Grêmio não é meu, não é de ninguém, o Grêmio é de todos os gremistas”. Com essa declaração, Cacalo traduziu em palavras um sentimento que transcende gerações de torcedores e que fica de legado em uma trajetória ilibada e vitoriosa.