Zagueiro do Nacional tem quadro estável, mas permanece sedado

O zagueiro do Nacional, Juan Izquierdo, permanece internado no Hospital Albert Einstein do Morumbi, em São Paulo. A situação do jogador é considerada estável, conforme atualização feita pelo clube uruguaio na tarde desta sexta-feira (23). Ele deve permanecer internado pelo menos até segunda-feira. Segundo o comunicado do Nacional, Izquierdo está sedado na CTI do hospital. O zagueiro foi internado às pressas na noite de quinta-feira, após desmaiar em campo durante a partida contra o São Paulo pela Libertadores. O desmaio foi consequência de uma arritmia cardíaca.

O cronômetro marcava 38 minutos do segundo tempo quando Izquierdo foi ao chão. O jogo já estava parado para atendimento de Rafinha, do São Paulo. Um estado de apreensão tomou conta dos jogadores, que fizeram sinal para que o zagueiro fosse atendido rapidamente. Uma das ambulâncias entrou no campo. O jogador foi imobilizado, retirado do estádio ainda consciente e levado para a unidade do Morumbi do Albert Einstein.



Izquierdo havia entrado no jogo no intervalo, no lugar do também zagueiro Sebastián Coates. O técnico Martín Lasarte já havia feito as cinco substituições permitidas, mas o protocolo da Conmebol permite mais uma troca em caso de lesão. Entrou, então, Emiliano Velázquez. A delegação do clube uruguaio deixou a capital paulista na madrugada desta sexta-feira. Alguns representantes, porém, ficaram em São Paulo para acompanhar Izquierdo.