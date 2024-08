Libertadores - Fechando as oitavas de final, se enfrentam pelo jogo de volta: São Paulo (0) x (0) Nacional-URU, às 19h; Palmeiras (1) x (2) Botafogo, às 21h30min. Sul-Americana - Também pela volta das oitavas, nesta quinta, jogam: Belgrano-ARG (1) x (2) Athletico-PR e Sportivo Ameliano-PAR (1) x (1) Sporting Cristal-PAR, às 19h; Cruzeiro (0) x (1) Boca Juniors-ARG. Futebol feminino - Na 15ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro, o Inter goleou o Santos por 6 a 2 e garantiu a classificação em 7º lugar para as quartas de final. Agora, as Gurias Coloradas enfrentam a Ferroviária, 2ª colocada na qualificatória. Já o Grêmio perdeu por 4 a 0 para o São Paulo, mas também está no mata-mata. As equipes se reencontram na eliminatória, já que as gremistas ficaram em 6º, enquanto o tricolor paulista ficou em 3º. Série B - Fechando a 22ª rodada, tem Avaí x Paysandu, às 20h, e Sport x Coritiba, às 21h. CBF - A entidade máxima do futebol nacional anunciou que a seleção brasileira irá enfrentar o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília, durante a data Fifa do mês de outubro. O Brasil já tinha anunciado Curitiba como sede da próxima data Fifa, quando a seleção enfrenta o Equador no dia 6 de setembro no Couto Pereira. O confronto com os peruanos será no dia 15 de outubro. Botafogo - O Alvinegro anunciou, nesta quarta-feira, o meia-atacante francês Mohamed El Arouch, que pertencia ao Lyon. Ele chega com contrato até junho de 2026 e, de acordo com nota do clube francês, não houve "remuneração de transferência", mas há um "incentivo de 50% em uma possível futura venda". O jogador de 20 anos é formado nas categorias de base do Lyon, que tem participação de John Textor, dono da SAF do clube carioca — a contratação integra um planejamento de "intercâmbio" da Eagle Football. Neuer - O goleiro comunicou ontem a aposentadoria da seleção alemã. Aos 38 anos, ele continuará no Bayern de Munique. O ídolo do futebol nacional disputou 124 partidas pela Alemanha e sua grande conquista foi a Copa do Mundo de 2014. "Após longas e intensas conversas com minha família e amigos, decidi encerrar minha carreira com a seleção nacional. Todos que me conhecem sabem que não foi fácil tomar essa decisão", explicou Neuer, que ainda tem um ano de contrato com o Bayern de Munique.