Brasil terá sua maior equipe feminina na história dos Jogos Paralímpicos em Paris

O Brasil vai disputar as Paralimpíadas de Paris com a maior delegação feminina de sua história na competição. Serão 117 mulheres em uma equipe formada por 255 atletas. O evento acontece de 28 de agosto a 8 de setembro.

Até então, a maior delegação feminina do Brasil em Jogos Paralímpicos havia sido registrada em 2016, no Rio de Janeiro, com 102 mulheres entre 278 atletas. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, 96 atletas brasileiras estiveram na delegação de 259 convocados.

Um dos destaques da delegação brasileira é a mesa-tenista Bruna Alexandre, que se tornou a primeira atleta brasileira, entre homens e mulheres, a disputar tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos — nestes, já conquistou três medalhas de prata e uma de bronze.

O atletismo é a modalidade com mais atletas brasileiras, 33. Os destaques são Jerusa Gerber, recordista mundial dos 100m da classe T11 (deficiência visual), Beth Gomes (classe F52, cadeirante) e Lorena Spoladore, também da classe T11. A natação terá 16 atletas do País, como Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), e Edênia Garcia, da classe S3 (comprometimento físico-motor).

As mulheres serão maioria na delegação brasileira no levantamento de peso, no taekwondo, no remo, no triatlo e no tênis de mesa. O Brasil já conquistou 373 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos: 109 de ouro, 132 de prata e 132 bronze. A melhor campanha aconteceu nos Jogos de Tóquio, em 2021, com 72 pódios (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes).