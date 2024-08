Messi desfalca a Argentina em jogos pelas Eliminatórias da Copa em setembro

Lionel Messi vai desfalcar a seleção argentina nos dois jogos de setembro, contra Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni decidiu não convocar o astro que se recupera de uma lesão no tornozelo direito. Líder da competição com 15 pontos em seis rodadas, a atual campeã do mundo enfrenta o Chile, oitavo colocado, no dia 5 de setembro, em Buenos Aires, e a Colômbia, na oitava posição, no dia 10, em Barranquilla.