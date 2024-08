Silvio Santos organizou campeonato reconhecido pela CBF e patrocinou clubes

Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, relacionou-se com o futebol brasileiro de diferentes formas ao longo da história. Em 1995, o SBT promoveu a criação de um torneio entre os clubes brasileiros que haviam conquistado a Copa Intercontinental: Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

A competição entrou no calendário oficial da CBF em 1996. O torneio tinha um quadrangular, com os dois melhores times avançando à final, e era disputado no meio do ano, entre os estaduais e o Campeonato Brasileiro. As sedes se alternaram ao longo das edições, e a competição passou por Brasília, Uberlândia, Cuiabá e Campo Grande.

O São Paulo ganhou as duas primeiras edições. O Tricolor Paulista, campeão mundial em 1992 e 1993, bateu o Santos nos pênaltis em 1995 após 0 a 0 no tempo regulamentar e superou o Flamengo por 2 a 1 na decisão do ano seguinte.

O Flamengo conquistou a última Copa dos Campeões Mundiais. O Rubro-Negro bateu o atual bicampeão São Paulo por 1 a 0 na final, com gol de Iranildo. A disputa da decisão foi polêmica devido a conflitos de calendário do clube carioca, que precisou adiar compromisso pelo estadual e chegou a ser ameaçado de rebaixamento pela Federação Estadual do Rio de Janeiro.

PATROCÍNIOS A CLUBES

Conexão com o Corinthians. O Grupo Silvio Santos iniciou sua parceria com o Alvinegro em 2009, com patrocínio pontual do Banco PanAmericano, no calção, para as finais do Campeonato Paulista. Após o título, foi firmado acordo pelo resto da temporada. O banco ganhou espaço na camisa, e outras marcas de Silvio, como Baú da Felicidade e Tele Sena, também apareceram.

Retorno em 2023. A Tele Sena voltou a patrocinar o Corinthians recentemente, ocupando espaço na parte de baixo da camisa. A parceria durou entre outubro de 2023 e abril de 2024, com a empresa de Silvio Santos rompendo contrato dois meses antes do término previsto.

O SBT já 'patrocinou' o Vasco sem ter conhecimento prévio. O Cruzmaltino entrou em campo na final do Copa João Havelange de 2000, em 18 de janeiro de 2001, com o logotipo da emissora de TV estampado. A ideia foi de Eurico Miranda, então vice de futebol do Vasco, por sua irritação com a a cobertura da Globo sobre a queda do alambrado de São Januário, em jogo realizado em 30 de dezembro do ano anterior.