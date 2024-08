Olimpíadas terminam com 'Carnaval' e Tom Cruise na Missão Los Angeles

As Olimpíadas de Paris-2024 estão oficialmente encerradas. A cerimônia, realizada neste domingo (11), no Stade de France, teve o último pódio, um novo personagem misterioso - que rendeu memes pela fantasia semelhante às do Carnaval - e a passagem de bastão para Los Angeles, que sediará os Jogos Olímpicos de 2028, com direito a Tom Cruise e apresentações musicais já nos Estados Unidos.

A cerimônia de encerramento marcou a volta do público ao estádio em "festas olímpicas". Em Tóquio-2020, realizada em 2021, as cerimônias de abertura e encerramento aconteceram sem a presença do público por causa da pandemia de covid-19.

A cerimônia de encerramento começou de onde parou a de abertura: no Jardim de Tulieres, onde estava a pira olímpica. Após uma performance da cantora francesa Zaho de Sagazan, León Marchand, nadador que conquistou quatro ouros nas Olimpíadas de Paris-2024, se dirigiu à pira olímpica, pegou uma lanterna com a chama e começou o caminho de volta até o Stade de France.

Em seguida, a festa começou no estádio. Primeiro, pela formalidade da apresentação do presidente Emmanuel Macron, da França, e Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). O hino francês foi tocado.

As bandeiras dos países participantes entraram no Stade de France. O patrimônio brasileiro foi carregado por Ana Patrícia e Duda, dupla que conquistou o ouro no vôlei de praia feminino. Atletas de todos os países e que permaneceram na França fizeram um longo desfile em seguida. A delegação brasileira foi uma das últimas a entrar.

ÚLTIMO PÓDIO, VOLUNTÁRIOS E ELEIÇÃO

A cerimônia de encerramento, como é tradição das Olimpíadas, consagrou o último pódio - sempre da maratona. A holandesa Sifan Hassan recebeu a medalha de ouro, enquanto a etíope Tigst Assefa e a queniana Hellen Obiri receberam a prata e o bronze, respectivamente. Elas disputaram a prova na manhã deste domingo.

Os voluntários também foram saudados na cerimônia de encerramento. Eles entraram no Stade de France e receberam os aplausos do público presente.

O COI aproveitou a cerimônia para anunciar os quatro vencedores da eleição para quatro cadeiras na Comissão de Atletas. Foram eles: Allyson Felix, dos EUA, do atletismo, Jessica Fox, da Austrália, maior nome da canoagem slalom, Marcus Daniell, tenista da Nova Zelândia, e Kim Bui, ginasta da Alemanha. A brasileira Kahena Kunze, da vela, se candidatou, mas ficou em sexto lugar e não conseguiu uma cadeira.

VIAJANTE DOURADO

O Stade de France ficou escuro. Do teto do estádio veio o 'Viajante Dourado', personagem interpretado pelo dançarino francês Arthur Cadre e que foi criado baseado no Espírito da Bastilha, na estátua The Génie de la Liberté, nos discos Voyager Golden Record e em criaturas de ficções científicas e videogames. Ele chegou ao solo e se encontrou com dois personagens mascarados, que ganharam fama na cerimônia de abertura carregando, inclusive, a tocha olímpica.

A cerimônia seguiu com uma homenagem à Grécia, país de criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Viajante Dourado se encontrou com Nike, a deusa da vitória associada às Olimpíadas da Antiguidade.

O Hino a Apollo, o mais antigo da Grécia antiga, foi tocado pelo pianista francês Alain Roche, que tocou o instrumento na vertical. A letra foi cantada pelo tenor Benjamin Bernheim.

Após as referências à Grécia, os anéis olímpicos foram levados ao centro do palco. Eles foram erguidos por cabos e se juntaram no ar, formando o principal símbolo olímpico. Um vídeo com momentos marcantes das Olimpíadas de Paris-2024 e apresentação da banda francesa Phoenix juntamente com outros artistas - Angele, Kavinsky, Air, Vannda e Ezra Koenig - colocaram fim ao espetáculo cênico.

DISCURSOS E FORMALIDADES

Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris-2024, e Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) subiram ao palco e discursaram sobre a edição dos Jogos.

Eles estavam acompanhados de um atleta medalhista de cada continente e uma representante da Equipe Olímpica de Refugiados: Teddy Riner (judô - França - Europa), Emma McKeon (natação - Austrália - Oceania), Sun Yinghsa (tênis de mesa - China - Ásia), Eliud Kipchoge (atletismo - Quênia - África), Mijaín López (wrestling - Cuba - América) e Cindy Ngamba (boxe - Equipe Olímpica de Refugiados).

"Uma onda tomou conta do país e depois de todo o mundo (...) do primeiro ao último dia, toda a França se tornou olímpica", disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris-2024.

"As Olimpíadas de Paris-2024 foram uma celebração dos atletas e do esporte no seu melhor (...) Foram Jogos de uma nova era em todos os aspectos, e vocês [franceses] podem ficar orgulhosos disso", declarou Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional.

PASSAGEM DE BASTÃO

O hino olímpico foi cantado após os discursos. Enquanto isso, a bandeira olímpica foi baixada por membros do exército francês. Ele foi balançada por Tony Estanguet, Anne Hidalgo [prefeita de Paris] e Thomas Bach, que fez a passagem para Karen Bass [prefeita de Los Angeles]. A cantora H.E.R. foi convidada ao palco em seguida. Ela performou o hino dos Estados Unidos.

Tom Cruise entrou em cena. O ator de "Missão Impossível" pulou do teto do estádio, pousou e foi saudado pelos atletas enquanto se encaminhava ao centro do palco, onde pegou a bandeira olímpica das mãos da ginasta Simone Biles, subiu em uma moto e deixou o Stade de France no melhor estilo "Missão Los Angeles". Um vídeo com o ator pilotando a moto e entrando em um avião foi exibido em seguida.

Tom Cruise desceu do teto do estádio, pegou a bandeira Olímpica e deixou o local de moto Franck Fife/AFP/JC

O vídeo seguiu com a bandeira olímpica chegando a Los Angeles e passando pelas mãos dos atletas estadunidenses Kate Courtney [ciclismo], Michael Johnson [atletismo] e Jagger Eaton [skate].

O skatista parou em Venice Beach, praia de Los Angeles, que contou com shows da banda de rock Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg e Dr. Dre, todos originários da Califórnia.

FIM DO ESPETÁCULO

A cerimônia de encerramento chegou ao fim com a entrada da chama olímpica no Stade de France. O nadador León Marchand subiu ao palco carregando o fogo na lanterna e se juntou a Thomas Bach e aos atletas representantes de cada continente.

Thomas Bach declarou encerradas as Olimpíadas de Paris-2024, e a chama foi apagada. O show de encerramento foi da cantora Yseult, que cantou "My Way", de Frank Sinatra. Um show de fogos finalizou de vez o espetáculo.