Notas Olímpicas

Basquete feminino - A seleção norte-americana conseguiu calar a multidão francesa, que lotou a Arena Bercy no último evento valendo medalha na Olimpíada. Em um final emocionante, elas venceram as donas da casa por 67 a 66 e conquistaram o ouro pela oitava vez consecutiva. Basquete masculino - O pentacampeonato olímpico dos EUA veio de uma vitória sofrida sobre a França por 98 a 87, sábado. O triunfo só veio com mais alívio nos minutos finais graças a Stephen Curry, que anotou quatro cestas de três nos minutos finais da partida e garantiu o ouro. Ginástica Artística - O pódio da final na disputa do solo na ginástica artística sofreu mudanças e tem uma nova medalhista de bronze. A Federação Internacional de Ginástica (FIG) acatou um pedido de revisão feito pela atleta romena Ana Maria Barbosu para alterar a nota de Jordan Chiles, tirando a ginasta dos Estados Unidos do pódio na prova do solo. Desse jeito, a própria romena assumiu o 3º lugar. Levantamento de peso - Laura Nascimento Amaro terminou a final de levantamento de peso feminino, na categoria até 81kg, no sétimo lugar. A brasileira de 23 anos terminou com um total de 240kg (105kg no arranco e 135kg no arremesso). Maratona feminina - a holandesa Sifan Hassan venceu a competição, com tempo de 2h22m55s. O pódio da prova foi composto ainda por Tigst Assefa, da Etiópia e Hellen Obiri, do Quênia. Maratona masculina - Com tempo de 02h06min26s, o etíope Tamirat Tola conquistou a medalha de ouro na modalidade. O belga Bashir Abdi ganhou a prata e o queniano Benson Kipruto levou o bronze. Pentatlo moderno - Única brasileira na modalidade, Isabela Abreu encerrou sua participação ao terminar a semifinal A na 16ª posição, com 1.280 pontos. Somente as nove mais bem colocadas avançavam para final. Vôlei feminino - A Itália venceu os EUA por 3 sets a 0 e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica na história da modalidade. As parciais do confronto foram 25/18, 25/20 e 25/17 Vôlei masculino - A França é bicampeã olímpica na modalidade. Diante de um caldeirão, os donos da casa superaram a Polônia por 3 sets a 0 (parciais de 25-19, 25-20 e 25-23) e levaram a medalha de ouro pela segunda edição consecutiva dos Jogos.