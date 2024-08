Série B - Pela 20ª rodada da competição, abertura do segundo turno, jogaram neste final de semana: Avaí 1x0 Operário-PR, Paysandu 0x3 Santos, Mirassol-SP 2x0 Brusque-SC, América-MG 3x1 Botafogo-SP, Sport 3x2 Amazonas, Ituano-SP 2x1 Chapecoense e Coritiba 1x1 Ponte Preta. Série C - Pela 17ª rodada do torneio, os gaúchos foram a campo no sábado e venceram. Primeiro, o São José goleou o São Bernardo-SP por 3 a 0. Depois, o Caxias superou, de virada, o Ferroviário-CE pelo placar de 2 a 1. Porém, mesmo com o resultado positivo, resultados paralelos fizeram com que o Zeca seja o primeiro rebaixado para a Série D do ano que vem. Série D - Única equipe gaúcha ainda viva na quarta divisão nacional, o Brasil-Pel entrou em campo neste domingo, diante do Brasiliense-DF, pelo jogo de ida das oitavas de final e acabou goleado por 4 a 1 pela equipe do Distrito Federal. Flamengo - O clube recebeu uma nova proposta pelo lateral-direito Wesley. Depois de recusar um time da Inglaterra, o jovem de 20 anos foi procurado pela Atalanta, da Itália, em negócio que pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 120 milhões). A proposta seria de 15 milhões de euros fixos (R$ 90,88 milhões). Os restante (R$ 30,29 milhões) seria em bônus por metas estabelecidas. Supercopa da Inglaterra - Após amargar três derrotas seguidas na competição, o Manchester City derrotou o rival Manchester United em Wembley, no sábado, e conquistou a taça pela sétima vez. O primeiro título da temporada veio com o triunfo por 7 a 6 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Tênis - Bia Haddad já perdeu torneios por causa de contusão na lombar. Na quinta-feira, ela abandonou o jogo diante da britânica Katie Boulter com apenas dois games disputados (1 a 1) por novamente acusar o problema, desta vez no WTA 1000 de Toronto. Neste sábado, a brasileira disse que já está recuperada e pronta para jogar em Cincinnati, nesta semana.