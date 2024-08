Notas Olímpicas

Atletismo - O Brasil não conseguiu avançar à final do revezamento masculino 4x100 metros. Sem a presença de Paulo André, a equipe formada por Renan Galina, Erik Cardoso, Felipe Bardi e Gabriel dos Santos terminou no 14º lugar geral, com o tempo de 38s73. Canoagem velocidade - Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminaram na oitava e última posição a final da C2 500 metros (tempo de 1min42s58). A China, com Liu Hao e Ji Bowen, disparou na frente dos demais logo no início da prova e ficou com o ouro, com o tempo de 1min39s48. Ginástica Rítmica - Com um show na parte artística e precisão nos quatro aparelhos, Bárbara Domingos conquistou a vaga na final do individual geral da modalidade. O resultado é histórico por ser a primeira vez que uma brasileira disputará a final. A disputa pela medalha está marcada para as 9h30 desta sexta-feira. Lançamento de dardo - Luiz Maurício da Silva não conseguiu bons lançamentos na primeira fase da final e terminou com a 11ª posição ao alcançar 80m67 na primeira tentativa e 78m67 na segunda. Luta olímpica - Giulia Penalber se classificou para a repescagem da categoria até 57kg após Anastasia Nichita, sua algoz nas quartas de final, conquistar o ouro. Agora, a brasileira entra em ação nesta sexta, contra a alemã Sandra Peruszewski. Caso vença, disputará a medalha de bronze na sequência. Maratona aquática - Ana Marcela Cunha ficou na quarta colocação e bateu na trave pela segunda medalha olímpica. Ela perseguiu o pelotão de frente durante a maior parte da prova no rio Sena e cresceu no fim, mas não alcançou o pódio formado por Sharon van Rouwendaal (Holanda), Moesha Johnson (Austrália) e Ginevra Tadeucci (Itália). Pentatlo moderno - Isabela Abreu não começou bem a competição e terminou em último lugar na prova de esgrima. Agora, ela volta à disputa no sábado, nas provas de hipismo, natação e corrida com tiro a laser. Vela - O Brasil, com Henrique Duarte Haddad e Isabel Swan, no leme e tripulação respectivamente, ficou na 10ª e última posição na final mista. Lara Vadlau e Lukas Maehr da Áustria ficaram com o ouro.