Série B - A rodada de abertura do segundo turno da competição tem início neste final de semana. Na sexta, jogam, às 19h15min, Avaí x Operário; às 20h, Paysandu-PA x Santos; às 21h, Mirassol-SP x Brusque-SC; às 21h30min, América-MG x Botafogo-SP. No sábado: 17h, Sport x Amazonas-MA e Ituano-SP x Chapecoense. No domingo: às 16h, Coritiba x Ponte Preta; às 18h30min, CRB-AL x Novorizontino-SP. Série C - Pela 17ª rodada, duas equipes gaúchas entram em campo no sábado: às 17h, São José x São Bernardo-SP; às 19h30min, Caxias x Ferroviário-CE. Série D - Apenas uma equipe gaúcha se classificou para as oitavas de final e continua viva na briga pelo acesso. Pela partida de ida, jogam no domingo, às 16h, Brasil-Pel x Brasiliense-DF. Real Madrid - Kylian Mbappé realizou seu primeiro treino com bola como jogador do clube madrilenho. O francês participou de atividades juntamente de outros jogadores que estavam em competições por seleções. O capitão da seleção francesa fará uma pré-temporada e deve estrear na disputa da Supercopa da Uefa contra a Atalanta-ITA, no dia 14 de agosto. Botafogo - A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o clube carioca pela ação de torcedores que penduraram bonecos enforcados com o rosto da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, antes da partida entre os dois times pelo Brasileirão. O Alvinegro pode receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de uma a 10 partidas. Premiações - O presidente Lula assinou uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos Olímpicos de Paris. Os atletas olímpicos do Brasil já eram livres do pagamento de tributos sobre as medalhas trazidas das Olimpíadas de Paris. Os prêmios em dinheiro, no entanto, estavam sujeitos à tributação.O texto precisa ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tênis - Um dia depois de ter disputado uma estreia duríssima no WTA 1000 de Toronto, Bia Haddad Maia precisou se retirar da competição ainda no início de seu jogo de segunda rodada. Contra a britânica Katie Boulter, aos 17 minutos de partida Bia sofreu uma lesão nas costas e não conseguiu continuar em quadra.