Notas Olímpicas

Vôlei de Praia - Ana Patrícia e Duda serão as representantes do Brasil na briga por medalha. A dupla superou as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/10, após um susto no início do primeiro set, quando as rivais chegaram a abrir 6/0 no placar. Nas semifinais, será a vez de enfrentar a australianas Clancy e Mariafe por uma vaga na decisão. Tênis de Mesa - O Brasil perdeu para a França por 3 a 0 nas quartas e está eliminado no tênis de mesa masculino por equipes. Hugo Calderano encarou novamente Felix Lebrun, seu "carrasco" na disputa pelo bronze individual, mas não conseguiu superá-lo pela segunda vez e se despede da competição sem medalha. Canoagem - Isaquias Queiroz se classificou para as semifinais do C1 1000m (individual). O brasileiro marcou 3min53s94, atrás do checo Martin Fuksa, que terminou com 3min50s39. Os dois primeiros de cada uma das cinco baterias avançaram. Marcha atlética - Os brasileiros Caio Bonfim e Viviane Lyra finalizaram em revezamento na sétima posição. Eles terminaram em 2h54min08s, três minutos e 37 segundos mais lentos do que a dupla vencedora. Atletismo - O Brasil acabou eliminado nas duas provas que disputou na manhã de ontem. Fernando Ferreira iniciou com um salto de 2m15, avançou para saltar 2m20 e depois, foi para os 2m24. Já Jucilene de Lima queimou os dois primeiros lançamentos. No terceiro, alcançou 57,56m, mas não foi o suficiente. Ela terminou na 14ª posição no Grupo A. Além disso, o país também não terá representantes na final dos 110 metros com barreiras. Rafael Pereira e Eduardo de Deus participaram das semifinais, mas não alcançaram a disputa por medalhas. Ginástica Artistica - Dias após a grande final do solo, o pódio da prova que deu o ouro inédito à Rebeca Andrade pode sofrer uma importante mudança. A romena Nadia Comaneci, lenda do esporte, enviou diversos pedidos para a revisão da nota de Sabrina Voinea, compatriota da ex-ginasta. Ao fim da prova, ela ocupava a 3ª posição com 13,700 e chegou a comemorar sua medalha olímpica, mas os juízes alteraram a pontuação de Jordan Chiles, dos Estados Unidos, aumentando sua nota para 13,766, o que tirou Sabrina do pódio.