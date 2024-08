Copa do Brasil - Fechando as partidas de volta das oitavas de final do torneio, jogam nesta quinta, às 20h, Goiás (0) x (2) São Paulo. Brasileirão sub-17 - O Inter bateu de virada o Atlético-MG por 4 a 3, em Minas Gerais, pela 6ª rodada da competição. A vitória não tira o Colorado da lanterna do Grupo B. Com seis pontos, os gaúchos empataram com o Cruzeiro e com o próprio Galo, que está na frente dos adversários por ter uma vitória a mais. Uefa - O capitão da seleção espanhola na Eurocopa, Álvaro Morata, e o meia Rodri foram suspensos por um jogo pela entidade por terem cantado que "Gibraltar é espanhol" durante a comemoração do título continental em Madri. Gibraltar é um território localizado ao Sul da Espanha que pertence ao Reino Unido desde o início do século XVIII e é parte de uma disputa geopolítica entre os países. Ronaldo - O ex-jogador e empresário decidiu não vender o Real Valladolid, da Espanha, comprado em 2018 por 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões). Apesar de receber várias ofertas, ele considerou que nenhuma era vantajosa até o momento. O mandatário ainda busca um bom negócio para abrir mão da gestão, assim como fez com o Cruzeiro. Tênis - Finalista do torneio em 2022, Bia Haddad começou com vitória sua campanha no WTA 1000 de Toronto. a número 1 do Brasil e 22 do mundo teve muito trabalho, mas confirmou a condição de cabeça 13 e freou o embalo da tcheca Marie Bouzkova, aplicando uma virada por 5/7, 6/2 e 7/6, em batalha de 3h19min, avançando para a segunda fase. Fórmula 1 - Zak Brown, CEO da McLaren, afirmou não estar interessado em ter o projetista Adrien Newey em sua equipe em 2026. O engenheiro é o responsável pelo design de todos os carros campeões do mundo da equipe austríaca e tem seu nome especulado em várias equipes do grid para a próxima temporada. Por questões contratuais, Newey não pode divulgar o seu futuro na categoria.