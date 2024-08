Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam nesta quinta-feira

Depois de semanas de altos e baixos para os brasileiros, os Jogos Olímpicos Paris 2024 já estão se aproximando do fim. Ainda com um número de medalhas, principalmente de ouro, aquém do esperado, o País, agora, aposta suas fichas em surpresas na reta final das competições.

Nesta quarta-feira (7), com o inesperado bronze conquistado por Augusto Akio, no Skate Park, ficou claro que é possível sonhar com uma recuperação. Agora, no 16º dia na França, a principal chance de medalha do Brasil está na Maratona aquática feminina, onde Ana Marcela Cunha terá a chance de se consagrar como bicampeã olímpica, e na Canoagem velocidade C2 500m, com a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann. Além disso, Ana Patrícia e Duda entram em quadra às 16h para lutar por uma vaga na final dos Jogos Olímpicos.

Confira a programação do Brasil nesta quinta-feira (8/8)

2h30min - Maratona aquática 10 km feminino: Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut

4h58min - Taekwondo 57 kg feminino: Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer (AUS)

5h - Ginástica Rítmica Arco e Bola: Barbara Domingos

5h25min - Arremesso do peso feminino: Ana Caroline Silva e Livia Avancini

5h30min - Canoagem velocidade C1 200m Feminino: Valdenice Conceição

6h - Luta olímpica 57kg estilo livre feminino: Giullia Penalber x Rckaela Aquino (GUM)

6h20min - Canoagem velocidade C2 500m Masculino: Isaquias Queiroz/Jacky Godmann

6h35min - Atletismo revezamento 4x100 m rasos masculino: Brasil

6h43min - Vela dinghy misto: Henrique Haddad/Isabel Swan (regata da medalha)

6h48min - Taekwondo 68 kg masculino: Edival Pontes x Zaid Kareem (JOR)

7h18min - Vela multicasco misto: João Siemsen/Marina Arndt (regata da medalha)

7h40min - Canoagem velocidade C1 200m Feminino: Quartas de final

8h - Vela kite masculino: Bruno Lobo

8h20min - Canoagem velocidade C2 500m Masculino: Final

9h30min - Taekwondo 57 kg feminino: Quartas de final

9h30min - Pentatlo moderno: Isabela Abreu

9h40min - Taekwondo 68 kg masculino: Quartas de final

10h - Ginástica Rítmica Fita e Maças: Barbara Domingos

11h - Vôlei feminino: Brasil x Estados Unidos

11h11min - Luta olímpica 57kg estilo livre feminino: Semifinal

11h24min - Luta olímpica 68kg masculino: Semifinal

13h15min - Luta olímpica 57 kg estilo livre feminino: Semifinais

14h30min - Luta olímpica 68 kg masculino: Repescagem

14h40min - Luta olímpica 57 kg estilo livre feminino: Repescagem

15h19min - Luta olímpica 68 kg masculino: Bronze

15h25min - Lançamento de dardo masculino: Luiz Maurício da Silva (final)

15h34min - Luta olímpica 57 kg estilo livre feminino: Bronze

16h - Vôlei de praia feminino: Ana Patrícia/Duda x Mariafe/Clancy

16h19min - Luta olímpica 68 kg masculino: Final

16h37min - Luta olímpica 57 kg estilo livre feminino: Final