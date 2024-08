Copa do Brasil - Apenas um jogo válido pela partida de volta das oitavas de final está marcado para esta terça-feira. Às 21h45min, tem Vasco (1) x (1) Atlético-GO. Série B - Fechando o primeiro turno da competição, jogam nesta terça, às 21h, Ceará x Guarani-SP. Flamengo - Morreu nesta terça aos 68 anos o ex-meio-campista do Flamengo Adílio. Ele estava internado desde julho em um hospital na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratamento de um câncer no pâncreas. O campeão mundial pelo rubro-negro em 1981, ao lado de Zico e Leandro, ficou quase um mês internado com gastroenterite e desidratação em 2020, mas se recuperou e voltou ao hospital este ano, em março, devido a dores na coluna, abdômen e estômago. Vasco - Maior contratação da temporada cruz-maltina, Philippe Coutinho deixou o treino do domingo com dores e, após exames realizados, constatou-se uma lesão muscular na coxa esquerda e é desfalque por tempo indeterminado. O meia recém-chegado não participará do jogo diante do Atlético-GO, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians - O Timão acertou o empréstimo do atacante Talles Magno, do New York City, dos Estados Unidos. ELe vai assinar contrato de 1 ano com o clube e a cláusula de compra do atacante de 22 anos revelado pelo Vasco será de aproximadamente R$ 74 milhões. São Paulo - O Galatasaray anunciou a contratação do atacante Gabriel Sara, revelado pelo tricolor paulista. A negociação foi confirmada como a mais cara já feita pelo time turco, com os valores próximos de 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões, na cotação atual). O jogador estava no Norwich, da segunda divisão do Campeonato Inglês, e assinou por cinco temporadas. O clube do Morumbi deverá receber R$ 14,8 milhões que tem direito somando direitos econômicos e bônus. River Plate - Multicampeão no comando do clube de Buenos Aires, Marcelo Gallardo está de volta aos Millonarios. A segunda passagem do técnico argentino ocorre após menos de uma temporada no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O treinador foi demitido em maio deste ano após eliminações acumuladas e discussões com as estrelas do elenco, como o atacante francês Benzema.