Notas Olímpicas

Surfe - Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze para o Brasil. Na disputa pelo terceiro lugar no Taiti, o brasileiro derrotou o peruano Alonso Correa. Já a bateria com a brasileira Tatiana Weston-Webb, valendo a medalha de ouro, não havia sido disputada até o fechamento desta edição. Vôlei - O Brasil está eliminado do torneio masculino em Paris. Comandada de novo por Bernardinho, técnico de quatro finais olímpicas, um grupo envelhecido passou raspando pela primeira fase e caiu diante dos Estados Unidos por 3 sets a 1 (26/24, 28/30, 25/19 e 25/19). Atletismo 400 m com barreira - Favorito à medalha, Alison dos Santos, o Piu, avançou para a semifinal da modalidade, com tempo de 48s75, na 3º colocação de seu grupo. A próxima fase acontece amanhã, às 14h35min. Outro brasileiro na prova, Matheus Lima fez 48s90 e também se classificou. Salto com vara - Juliana Campos errou seu três saltos nos 4m55 e foi desclassificada. Tênis de mesa - A equipe brasileira, que conta com Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, venceu o time português por 3 jogos a 1 e se classificou para as quartas de final da competição por equipes. A próxima etapa será disputada amanhã, a partir das 15h. Tênis de mesa 2 - O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da disputa por equipes femininas. O time perdeu por 3 jogos a 1 para a Coreia do Sul - a vitória brasileira foi de Bruna Takahashi. O confronto foi histórico para o esporte nacional. Bruna Alexandre é a primeira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ela atuou ao lado das irmãs Bruna e Giulia Takahashi, e atuou no jogo das duplas e um no individual. Triatlo - Os brasileiros Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes ficaram na oitava colocação na disputa do revezamento misto da modalidade. Eles percorreram 300m de natação, pedalaram 7 km e correram 1,8 km cada e tiveram tempo total de 1h27min23s. Vôlei de praia - As brasileiras Ana Patrícia e Duda venceram as japonesas Miki Ishii e Akiko Hasegawa por 2 sets a 0 (parciais de 21/15 e 21/16) e avançaram para as quartas de final. Até o momento, a dupla número 1 do mundo não perdeu nenhum set no torneio.