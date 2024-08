Bélgica desiste de triatlo misto em Paris após ter atleta internada com bactéria

A equipe de triatlo misto da Bélgica decidiu não participar da prova agendada para esta segunda-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O motivo da desistência é o estado de saúde de Claire Michel, uma das integrantes do time. Ela contraiu uma infecção da bactéria E. Coli e se encontra hospitalizada.Claire, que vem passando mal há quatro dias, continua com o estado de saúde debilitado. Os principais sintomas provocados pela inflamação bacteriana são problemas estomacais e intestinais.A desistência do País europeu de participar da disputa acontece em meio à polêmica sobre a qualidade da água do Rio Sena. Por causa da poluição, os Jogos Olímpicos de Paris registraram adiamentos de treinos e também e de provas.Personagem da polêmica, a triatleta belga nadou no Sena na quarta-feira, quando competiu na prova individual de triatlo. Por meio de um comunicado, o Comitê da Bélgica informou que a decisão de não participar foi tomada após uma consulta aos atletas e integrantes da comissão técnica.Em entrevista ao veículo belga VTM, a triatleta Jolien Vermelylen nadou no rio e revelou estar preocupada. "Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que você não deveria pensar muito. Eu bebi muita água. Saberemos amanhã se estou doente, ou não."