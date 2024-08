Série B - A última rodada do primeiro turno ocorreu neste final de semana. Na sexta jogaram: Brusque-SC 0 x 0 América-MG; Santos 1 x 1 Sport. No sábado: Botafogo-SP 2 x 0 Coritiba; Amazonas-MA 1 x 0 Ituano-SP. No domingo: Ponte Preta 1 x 1 Avaí.

Série C - Pela 16ª rodada, entraram em campo neste final de semana: no sábado, ABC-RN 0 x 0 São José. No domingo, Ypiranga 0 x 1 Ferroviária-CE.

Série D - As partidas de volta da segunda fase da competição ocorreram neste final de semana. No sábado: Inter de Limeira-SP 0 x 0 Avenida, nos pênaltis, 8 a 7 (ida: 0 a 0). No domingo: Brasil-Pel 3 x 0 Água Santa (ida: 2 a 1). O Xavante pega o Brasiliense na próxima fase.

Divisão de Acesso - Neste domingo, Monsoon e Pelotas disputaram o título da Segundona gaúcha. No estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, o Trovão do Lami levou a melhor e se sagrou o grande campeão. Após dois empates em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis, com o Monsoon vencendo por 4 a 3. As duas equipes já estavam classificadas para a Série A do Estadual em 2025.