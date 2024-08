Finais do surf são transferidas devido às condições do mar

Devido às condições do mar de Teahupo'o, na costa sudoeste do Taiti, as semifinais e finais do surfe da Olimpíada de Paris-2024, que estavam marcadas para este sábado, foram adiadas para segunda-feira (5). Dois brasileiros continuam vivos na disputa: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.

As provas começariam a partir das 14h (de Brasília), mas o código vermelho adiou as disputas. Como a previsão para domingo é de ondas pequenas, um novo adiamento deve ser anunciado pela organização da Olimpíada até que uma nova data seja definida.