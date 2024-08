Bia Souza vai à semifinal do judô e está a uma vitória de garantir medalha em Paris-2024

Beatriz Souza está na semifinal do judô na categoria acima de 78kg dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A judoca brasileira derrotou a sul-coreana Hayun Kim nas quartas de final. Caso vença a semifinal, Bia já terá garantido mais uma medalha (prata ou ouro) para o Brasil. Se perder, ela ainda disputa uma repescagem em busca do bronze.

A brasileira conseguiu um waza-ari, no golden score, para vencer a adversária nas quartas de final. Na semifinal, ela vai encarar a francesa Romane Dicko.Como cabeça de chave, Bia estreou somente nas oitavas de final, contra Izayana Marenco, da Nicarágua. A adversária chegou a tomar um shido por esquivar sob o braço. Bia finalizou a luta com um belo ippon.A adversária da brasileira na semifinal também estreou nas oitavas. Ela derrotou a georgiana Sophio Somkhishvili com dois waza-ari. Nas quartas, a adversária foi a bósnia Larisa Cedric, também com dois waza-ari.