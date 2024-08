Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam neste fim de semana

A quinta-feira (1) sorriu para os brasileiros na França. Em um dia histórico, o País conquistou sua primeira medalha na história da marcha atlética, com Caio Bonfim, e ainda viu Rebeca Andrade, da ginástica artística, se tornar a atleta feminina que mais subiu ao pódio em jogos olímpicos representando a bandeira verde e amarela, com 4 premiações.

E, é querendo aumentar o número de histórias para contar quando os Jogos Olímpicos de Paris 2024 acabar que o Brasil entra no segundo fim de semana de disputas. Para os próximos dias, as expectativas estão, principalmente, nos esportes coletivos. No vôlei, handebol e futebol feminino, o Brasil jogará partidas eliminatórias, precisando da vitória para seguir vivo na busca pelo ouro.

Nos individuais, destaca-se a última categoria do judô (equipes), que será disputada no sábado (3), as partidas decisivas de Hugo Calderano e Marcus D'Almeida, além das novas apresentações de Rebeca Andrade, no salto e nas barras assimétricas.



Willian Lima (prata no judô), Larissa Pimenta (bronze no judô), Rayssa Leal (bronze no skate), a equipe feminina de ginástica artística (bronze), Caio Bonfim (prata na marcha atlética) e Rebeca Andrade (prata no individual geral da ginástica artística) foram os brasileiros que integraram pódios nestes Jogos Olímpicos até o momento. Ainda, Bia Ferreira está nas semifinais do boxe e garantiu ao menos o bronze na modalidade.

Confira a programação do Brasil no fim de semana (2/8 - 4/8)

Sexta-feira (2/8)

Seleção brasileira de vôlei masculino joga a sobrevivência nesta sexta-feira (2), diante do Egito Alexandre Loureiro/COB/JC

5h – Judô masculino e feminino: Beatriz Souza e Rafael Silva (Baby)



5h – Atletismo decatlo 100 m masculino: José Fernando Ferreira



5h15min - Atletismo salto em altura feminino: Valdileia Martins



5h45min - Tiro com arco equipe mista: México x Brasil



5h55min - Decatlo salto em distância masculino: José Fernando Ferreira



6h – Basquete masculino: Japão x Brasil



6h – Natação 100 m borboleta masculino: Kayky Mota



6h40min - Natação 800 m livre feminino: Mafê Costa



7h – Ginástica de trampolim feminino: Camilla Lopes



7h – Natação revezamento 4x100 medley misto: Brasil



7h05min - Vela dinghy feminino: Gabriella Kidd



7h05min - Vela dinghy mista: Henrique Haddad/Isabel Swan



8h - Vôlei masculino: Brasil x Egito

9h30min - Tênis de mesa: Hugo Calderano x Truls Moregard

10h30min - Canoagem slalom caiaque cross masculino: Pepê Gonçalves

11h - Judô masculino e feminino: ouro

11h18min - Boxe 57 kg feminino: Jucielen Romeu x Alyssa Mendoza (EUA)

11h40min - Canoagem slalom caiaque cross feminino: Ana Sátila

12h - Vôlei de praia feminino: Carol/Barbara x Stam/Schoon (NED)

13h - Decatlo salto em distância masculino: José Fernando Ferreira

13h - Ginástica de trampolim masculino: Rayan Dutra

13h15min - Salto triplo feminino: Gabriele Santos

13h55min - Lançamento de disco feminino: Andressa de Morais

14h45min - Atletismo 800 m feminino: Flávia Maria de Lima

15h10min - Arremesso de peso masculino: Welington Morais

15h20min - Lançamento de disco feminino: Izabela da Silva

15h50min - Decatlo 400 m masculino: José Fernando Ferreira

16h - Vôlei de praia masculino: Evandro/Arthur x Perusic x Schweiner

16h36min - Boxe 80 kg masculino: Wanderley Pereira x Oleksandr Oleksandrovych (UKR)

Sábado (3/8)

Seleção feminina de handebol precisa vencer Angola neste sábado (3) para seguir com o sonho do pódio Aris Messinis/ AFP/JC

3h - Judô equipes mistas: Brasil x Cazaquistão

4h - Tiro esportivo: Georgia Furquim

4h30min - Remo skiff simples feminino: Beatriz Cunha

4h42min - Remo skiff simples masculino: Lucas Verthein

5h48min - Tiro com arco individual feminino: Ana Luiza Caetano x Lisa Barbelin (FRA)

7h15min - Vela dinghy masculino: Bruno Fontes

9h - Handebol feminino: Brasil x Angola

9h25min - Vela dinghy feminino: Gabriella Kidd

10h45min - Vela multicasco misto: João Siemsen/Marina Arndt

11h20min - Ginástica artística salto: Rebeca Andrade (final)

12h - Vela dinghy misto: Henrique Haddad/Isabel Swan

16h - Futebol feminino: Brasil x França

17h - Boxe 60 kg feminino: Bia Ferreira x Kellie Harrington (IRL)

Domingo (4/8)

Pelas oitavas de final, Marcus D'Almeira encara, domingo (4), Kim Woojin, em confronto entre o primeiro e o segundo colocado do ranking mundial de tiro com arco Punit Paranjpe/AFP/JC

4h30min - Tiro com arco individual masculino: Marcus D'Almeida x Kim Woojin (KOR)

7h - Vela dinghy masculino: Bruno Fontes

7h - Vela multicasco misto: João Siemsen/Marina Arndt

9h35min - Vela dinghy feminino: Gabriella Kidd

10h40min - Ginástica artística barras assimétricas: Rebeca Andrade (final)

12h05min - Vela dinghy misto: Henrique Haddad/Isabel Swan

16h - Vôlei feminino: Brasil x Polônia

* Programação sujeita a alterações