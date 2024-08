Série B - A última rodada do primeiro turno ocorre neste final de semana. Na sexta, abrem os confrontos: às 19h, Brusque-SC x América-MG. Às 21h30, tem Santos x Sport. No sábado, jogam: às 17h, Botafogo-SP x Coritiba; às 21h30min, Amazonas-MA x Ituano-SP. No domingo, tem: às 16h, Ponte Preta-SP x Avaí; às 18h30min, Operário-PR x CRB-AL e Novorizontino x Goiás. Série C - Pela 16ª rodada, os três gaúchos entram em campo neste fim de semana. No sábado, às 19h30min, tem ABC-RN x São José. No domingo, jogam Ypiranga x Ferroviária-CE, às 16h30min e, às 19h, São Bernardo-SP x Caxias. Série D - As partidas de volta da segunda fase da competição contam com três jogos de equipes gaúchas. No sábado, às 16h, tem Inter de Limeira-SP (0) x (0) Avenida. No domingo, às 16h, Brasil-Pel (2) x (1) Água Santa, e, às 18h30min, Maringá-PR (4) x (2) Novo Hamburgo. Divisão de Acesso - Neste domingo, às 11h, Monsoon e Pelotas definem o campeão da Segundona. A partida de volta acontece no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, já que o Trovão do Lami teve a melhor campanha da primeira fase. As equipes já estão garantidas no Gauchão 2025. Yuri Alberto - O atacante do Corinthians foi hospitalizado e passará por cirurgia após sofrer um mal-estar no empate contra o Grêmio pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Ele passou por uma endoscopia na manhã desta quinta-feira. Palmeiras - Membros da torcida organizada Mancha Verde invadiram o CT do clube na tentativa de conversar com os jogadores e o técnico Abel Ferreira após a sequência de resultados ruins. Cerca de 20 membros da organizada permaneceram na porta do Centro de Excelência, uma das dependências alviverde, com seguranças do clube na expectativa de conversar com os atletas. A Polícia foi acionada e os manifestantes deixaram o local. Atlético-MG - O departamento médico do Galo confirmou uma lesão muscular na panturrilha do atacante Hulk. O jogador sentiu dores no jogo de ida da Copa do Brasil contra o CRB, realizado em Maceió, no empate em 2 a 2. O camisa 7 não aguentou e foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo. Com a lesão, a estrela do clube mineiro deve ficar de fora da partida de volta contra os alagoanos, no dia 7, e do clássico contra o Cruzeiro, no dia 10.