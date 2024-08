Grêmio fica no 0 a 0 com o Corinthians pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

O Grêmio foi até a Arena Itaquera e trouxe um empate sem gols pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (31). Mesmo com um jogador em boa parte do segundo tempo, o time de Renato Portaluppi não aproveitou a vantagem numérica dentro de campo e a decisão ficou para o estádio Couto Pereira na próxima quarta-feira (7), em Curitiba, no Paraná.

O Grêmio poderia ter sido mais agressivo após a expulsão de Raniele, aos 8 minutos do segundo tempo após entrada muito forte em Villasanti. O meio-campista do Grêmio se safou de uma lesão no joelho. A falta foi tão forte que nem a torcida reclamou com o replay no telão.

Com 11 contra 11, o jogo foi equilibrado e de pouca inspiração. Com um a menos, o Timão soube se defender e ainda assustou. Giovane teve um golaço anulado por impedimento nos acréscimos.

As equipes voltarão a campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Timão receberá o Juventude, domingo (4), na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Grêmio visitará o Athletico-PR na Ligga Arena.

Como foi o jogo

Os 49 minutos iniciais do jogo foram de pouquíssima inspiração e superioridade leve para o Grêmio.

O Grêmio deixou o Corinthians com a bola e os donos da casa não souberam o que fazer. No contra-ataque, o Tricolor assustou.

A melhor chance foi do Grêmio, aos 36 minutos. Cristaldo bateu falta, Hugo espalmou e no rebote o goleiro fez um milagre em finalização à queima-roupa de Villasanti. A escolha do técnico Ramón Díaz por Charles como titular se mostrou equivocada. Ele e Yuri Alberto foram os piores da primeira etapa.

Ramón mexeu duas vezes para o segundo tempo: tirou Charles e Yuri Alberto para colocar Wesley e Giovane. No entanto, logo aos oito minutos, o cenário mudou. Raniele deu uma entrada forte no joelho de Villasanti e foi expulso após checagem do VAR. O meio-campista uruguaio se livrou de uma lesão grave por pouco.

O Corinthians conseguiu se segurar bem com um a menos. O Grêmio ficou com a bola, mas não obrigou Hugo a fazer uma defesa sequer.

No fim, Giovane fez um golaço de cobertura em Marchesín, mas o lance foi anulado por impedimento. Reinaldo falhou feio no lance. Gustavo Nunes levou vermelho praticamente no último lance e fica fora da volta. No apagar das luzes, 0 a 0.



Corinthians (0) Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Giovane) e Rodrigo Garro (Pedro Henrique); Romero (Ryan) e Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Ramón Díaz.



Grêmio (0) Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Geromel (Gustavo Nunes); João Pedro, Villasanti, Carballo (Arezo), Cristaldo (Edenilson) e Reinaldo; Pavon (Nathan Fernandes) e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).