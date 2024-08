Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam nesta quinta-feira

Nada como um dia após o outro. Se a quarta-feira (31) num geral foi decepcionante para os brasileiros em diversos esportes, com finais perdidas e eliminações, o sexto dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 promete trazer ânimo novo para o País. Primeiro no judô, onde haverá a estreia da gaúcha Mayra Aguiar logo nas primeiras horas da manhã. Depois, Hugo Calderano, do tênis de mesa, e a seleção feminina de vôlei, duas das maiores promessas de medalhas do Brasil na França, entram em cena.

Porém, os principais holofotes estão na final da Ginástica artística individual geral feminino, onde Rebeca Andrade e Flavia Saraiva concorrem ao pódio. Entre os destaques do dia, também estão o handebol feminino, o vôlei de praia e o boxe.

Willian Lima (prata no judô), Larissa Pimenta (bronze no judô), Rayssa Leal (bronze no skate) e a equipe feminina de ginástica artística (bronze) foram os únicos brasileiros que integraram pódios nestes Jogos Olímpicos até o momento. Porém, Bia Ferreira está nas semifinais do boxe e garantiu ao menos o bronze na modalidade

Confira a programação do Brasil nesta quinta-feira (1/8)

2h30min - Marcha Atlética 20km Masculina: Caio Bonfim, Matheus Correa e Max Batista Gonçalves dos Santos

4h - Handebol feminino: Brasil x Países Baixos

4h20min - Marcha Atlética 20km feminina: Gabriela de Sousa, Viviane Lyra e Erica Sena

5h - Judô 100 kg masculino: Leonardo Gonçalves x Dzhafar Kostoev

5h - Judô 78 kg feminino: Mayra Aguiar x Alice Bellandi

6h - Tênis de Mesa: Hugo Calderano x Jang Woojin (KOR)

6h - Hipismo salto por equipes: Brasil

6h18min - Natação 50m livre masculino: Guilherme Santos

7h - Tiro Esportivo carabina 50m 3 posições feminino: Geovana Meyer

7h03min - Vela Windsurf masculino: Mateus Isaac

7h05min - Natação revezamento 4x200 livre feminino: Brasil

7h15min - Vela Dinghy masculino: Bruno Fontes

8h – Vôlei feminino: Brasil x Japão

10h – Vôlei de praia masculino: George/André x Partain x Benesh (EUA)

10h30min - Boxe 50 kg feminino: Caroline Barbosa de Almeida x Nazym Kyzaibay (KAZ)

10h30min - Canoagem Slalom: Pepê Gonçalves

10h35min - Vela Dinghy feminino: Gabriella Kidd

10h43min - Vela Skiff feminino: Martine Grael/Kahena Kunze

11h – Judô masculino e feminino: disputa do ouro e bronze

11h18min - Boxe 66 kg feminino: Barbara Maria dos Santos x Chen Nien Chin (TPE)

13h15min - Ginástica Artística, individual geral feminino: Rebeca Andrade e Flavia Saraiva (final)

14h30min - Vela Windsurf masculino: Mateus Isaac

15h - Vôlei de Praia: Ana Patrícia e Duda x Gottardi e Menegatti (ITA)

15h12min - Surfe masculino Gabriel Medina x chumbinho

16h40min – Natação revezamento 4×200 livre feminino: final

16h52min - Boxe 92 kg masculino Keno Marley Machado x Lazizbek Mullojonov (UZB)